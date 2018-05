Al via corso di “valutazione e certificazione delle competenze”

informazione pubblicitaria. L'agenzia formativa CORA.li propone il corso a pagamento di “valutazione e certificazione delle competenze”. Termine domande: 10 maggio. INFO: 0586/219590. Mail: corali@iol.it

CORA.li, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, propone il corso di “valutazione e certificazione delle competenze” valido per lavorare nella formazione professionale e all’interno di enti di formazione sia pubblici che privati. Durata 100 ore di cui 20 di Fad. Termine presentazione domande: 10/05/2018.

Requisiti minimi di accesso:

– titolo di istruzione secondaria superiore + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni, oppure – laurea + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 4 anni, oppure -laurea specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni. Gli iscritti di nazionalità straniera dovranno possedere competenze linguistiche non inferiore a B1 del QCER per le lingue. Gli iscritti dovranno dunque presentare attestazione relativa alle competenze linguistiche o, in assenza della documentazione necessaria, dovranno effettuare un test di ingresso.

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 900 COMPRENSIVO DI : iscrizione pari a € 300 frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Acconto € 300,00 all’iscrizione, 2° rata di 300,00 alla fine dell’UF1, 3° ed ultima rata di 200,00 alla fine dell’UF 2, oltre 100,00 prima dell’ammissione degli esami finali

Info iscrizioni: CORA.li via S. Barbara 41/43, tel 0586/219590 dal lunedì al venerdì 9,00-13,00. Mail: corali@iol.it. Pagina Facebook: agenzia formativa CORA.li.

nella foto l’aula corsi dell’agenzia CORA.li

