Bandiera Blu, Livorno al top in Toscana

Livorno, con la sua provincia, si piazza al primo posto in Toscana per numero di bandiere blu conquistate nel 2018. La soddisfazione di Nogarin su Fb

Dai Tre Ponti a Quercianella, passando per la spiaggia della Vela, i Rex Miramare e il Rogiolo. Livorno, con la sua provincia, si piazza al primo posto in Toscana per numero di bandiere blu conquistate nel 2018. I riconoscimenti ai vari Comuni sono stati consegnati il 7 maggio a Roma (nella foto). La Toscana tra le prime tre regioni di Italia per numero di bandiere assieme a Campania e Liguria. Per il Comune di Livorno era presente l’assessore Francesco Belais che ha ritirato personalmente la bandiera.

L’elenco: Livorno Marciana Marina – La Fenicia Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci Bibbona – Marina di Bibbona Centro/Sud Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada Livorno – Tre Ponti, Del Sale/Roma, Rogiolo, Cala del Miramare, Cala Quercianella, Rex San Vincenzo – Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia, Spiaggia Centro Piombino – Parco naturale della Sterpaia Cecina – Marina di Cecina, Le Gorette.

“E’ una conferma che sa tanto di vittoria questa per Livorno – scrive Nogarin su Fb – che anche quest’anno si piazza in vetta alle classifiche dei comuni con più bandiere blu della Toscana. Ben sei, che per una città portuale non è male davvero. Un riconoscimento non tanto e non solo alla qualità all’acqua, che è innegabile, ma soprattutto all’impegno dei cittadini che dimostrano una attenzione alle tematiche ambientali e un rispetto per il nostro mare, fuori dal normale. Per usare le parole che mi ha detto l’assessore al Turismo Francesco Belais dopo essere tornato da Roma, dove ha ritirato di persona la bandiera blu, questo non è un punto di arrivo ma di partenza”.