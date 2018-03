Accoltellamento in strada: tre arrestati. Vittima in ospedale con 80 punti di sutura

La responsabile delle volanti della questura: "Siamo consci che la zona Repubblica, quartiere dove si è sviluppata l'aggressione, sia una zona calda. Stiamo facendo il possibile per attenzionare maggiormente il quartiere"

Lo hanno fermato con una banale scusa, chiedendogli una sigaretta. Poi due di loro lo hanno bloccato da dietro mentre l’ultimo componente di questo terzetto lo ha minacciato con un coltello a serramanico di dargli tutto quello che aveva (clicca sul link in fondo all’articolo per guardare le immagini all’interno della fotogallery di Simone Lanari). La vittima della rapina, un tunisino di 22 anni, ha cercato di divincolarsi dalla morsa degli aggressori (tre marocchini di 27, 24 e 21 anni) subendo però delle importanti ferite da arma da taglio alla schiena, al gluteo, all’interno coscia e al ginocchio destro, che gli sono valse ben 80 punti di sutura al pronto soccorso di Livorno. L’episodio, avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 14 marzo, è iniziato in via del Pantalone per poi proseguire in via delle Galere e terminare in via degli Avvalorati dove la vittima è stata trovata riversa al suolo semi nuda e in un lago di sangue da una delle quattro pattuglie delle volanti intervenute sul posto a seguito dell’allarme lanciato da alcuni cittadini della zona.

Un cittadino in particolare ha seguito gli aggressori dando preziose indicazioni ai poliziotti che hanno trovato i responsabili poco dopo sugli scali Finocchietti ricoperti di sangue e piume d’oca del giacchetto del malcapitato. Il tunisino è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso di Livorno in codice giallo. Sul luogo del crimine è stato trovato uno dei coltelli, spezzato in due, con il quale è stato ferito il 22enne. Secondo il racconto fornito agli agenti infatti l’aggredito sarebbe stato colpito da tutti e tre i marocchini che a turno lo avrebbero tagliato con i loro coltelli. “E’ una ricostruzione plausibile – spiega la dottoressa Olga Arganese, responsabile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Livorno – Gli ottanta punti di sutura potrebbero significare un’aggressione plurima effettuata con più armi. L’intervento dei nostri uomini è stato svolto in maniera repentina e, anche grazie alla fattiva collaborazione di uno dei cittadini, siamo riusciti a fermare i responsabili. Siamo consci che quella dove è avvenuta l’aggressione, la zona Repubblica, sia una zona calda. Stiamo facendo il possibile per attenzionare maggiormente il quartiere. Lo dimostra il fatto che una pattuglia si trovava a pochissima distanza dall’aggressione”.

I tre marocchini sono stati prima fermati e interrogati per tutta la notte e infine arrestati con l’accusa di rapina e lesioni aggravate. La vittima ha lamentato la sparizione del portafoglio con all’interno duecento euro, un passaporto e un cellulare Samsung Galaxy Note 2 della moglie. La refurtiva, come le presunte altre due armi da taglio, non sono state al momento rinvenute da parte degli investigatori intervenuti nell’immediatezza dei fatti sul posto anche con gli agenti della scientifica i quali hanno apposto sul luogo i noti cartellini gialli, contraddistinti da numeri neri, per evidenziare alcune prove o elementi utili all’indagine. I tre arrestati sono attualmente in carcere alle Sughere in attesa dell’udienza di convalida in programma nelle prossime ore.