Post derby, intimidazioni e danni alle auto: indagini in corso

Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza del "Picchi" in riferimento all'accensione di fumogeni e petardi. "Una volta individuati, i responsabili - dicono dalla questura - verranno colpiti da Daspo"

Livorno-Pisa, derby atteso da due città intere (clicca qui per cronaca e fotogallery). Tutto filato liscio sia prima che durante l’incontro. Bellissimo spettacolo in curva e sul campo. Ma, nel dopo-partita, alcune piccole macchie ad una giornata perfetta e sportiva sotto tutti i punti di vista. La questura di Livorno infatti ha diramato un comunicato stampa ufficiale alle 14,12 di domenica 15 aprile in cui si rende noto come ci siano delle indagini in corso da parte della Digos per “intimidazioni e danneggiamenti di alcune autovetture, subiti dai sostenitori della squadra ospite (nella foto il loro arrivo in via Masi ndr), dei quali al momento si è appreso soltanto in via informale. In particolare – sottolineano da via Fiume – è al vaglio la posizione di alcune persone, identificate dalle pattuglie in servizio per la perlustrazione, che potrebbero avere avuto un ruolo negli atteggiamenti sopra descritti. La questura di Livorno invita, pertanto, le parti offese e le eventuali persone informate sui fatti, a presentare quanto prima denuncia e a fornire agli inquirenti ogni elemento di cui siano a conoscenza”.

All’esame della Digos però non soltanto quanto accaduto fuori dall’Armando Picchi nel post partita ma anche quanto è accaduto all’interno delle due curve durante il match. “E’ in corso l’esame delle riprese video-fotografiche – rende noto la questura – effettuate dalla polizia scientifica dall’elicottero del Reparto Volo della polizia di Stato di Firenze che ha sorvolato la città nel pomeriggio del 14 aprile, e dall’impianto di videosorveglianza dello stadio, sia al riguardo di questi episodi di danneggiamento e intimidazione, che in riferimento all’accensione di alcuni fumogeni e petardi da parte degli spettatori delle due curve a carico dei quali, una volta individuati, sarà inviata la notizia di reato alla procura della Repubblica e avviato il provvedimento per il Daspo“.

Le indagini non finiscono qui. E si spostano anche in “zona stazione”. “In stretta intesa con la questura di Pisa e con la polizia ferroviaria – conclude la nota stampa – sono in corso accertamenti per definire le cause che hanno determinato un ritardo nella partenza dell’ultimo treno dei tifosi pisani”.