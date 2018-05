Ruba costumi da bagno: nei guai livornese

La donna è stata sorpresa dall'addetto alla vigilanza del supermercato Pam, in piazza Saragat, con alcuni costumi da bagno per bambini per un valore di circa 300 euro

Una livornese di 41 anni è stata arrestata dalla polizia per il reato di furto aggravato e evasione. La donna è stata sorpresa dall’addetto alla vigilanza del supermercato Pam, in piazza Saragat, con alcuni costumi da bagno per bambini per un valore di circa 300 euro. La donna è stata accompagnata nella propria abitazione, dove si trova ai domiciliari, in attesa della direttissima prevista il 14 maggio.