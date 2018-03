Ruba due paia di scarpe: giovane denunciata

La donna deve rispondere di furto aggravato e violazione della legge sull’immigrazione. La refurtiva, del valore di circa 40 euro, è stata restituita

Mediagallery

I carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno deferito in stato di libertà una cittadina colombina di 28 anni. La donna, su segnalazione del personale di vigilanza, è stata fermata all’esterno di un noto grande magazzino del centro in possesso di due paia di scarpe asportate poco prima e non pagate. La stessa, inoltre, è risultata essere irregolarmente presente sul territorio nazionale (si è trattenuta in Italia per motivi turistici oltre il periodo consentito). La donna deve rispondere di furto aggravato e violazione della legge sull’immigrazione. La refurtiva, del valore di circa 40 euro, è stata restituita.