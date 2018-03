Ruba l’auto e la usa come ariete per portarla via

Furto alla concessionaria Clas in via Firenze. Le telecamere riprendono l'azione di una persona. La vettura, danneggiata, è stata ritrovata abbandonata a Stagno il giorno seguente al colpo

Furto alla concessionaria Clas in via Firenze 124. E’ accaduto il 26 marzo, intorno alle 23,20, quando il vigilante ha avvisato la titolare spiegando che era scattato l’allarme. Dal successivo sopralluogo è stato constatato che era stato forzato, prima, il cancello del piazzale sul retro e poi una porta dotata di maniglione antipanico e che era stata portata via una Dacia Duster priva di targa di immatricolazione. Per portarla fuori il ladro ha sfondato una porta basculante utilizzando l’auto stessa come ariete per poi uscire dal cancello sul retro da dove era entrato. La vettura, il giorno seguente, martedì 27 marzo, è stata ritrovata dalla polizia stradale in via Umbria a Stagno. La vettura, notevolmente danneggiata, è stata quindi riportata in concessionaria con un carro attrezzi. Dalle immagini, che presto saranno al vaglio degli inquirenti, si nota una persona compiere il colpo.