Scontro frontale: due feriti

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale

Scontro frontale in via di Collinaia avvenuto intorno alle 14 di lunedì 26 marzo. Sul posto si sono portate due ambulanze della Misericordia di Montenero di cui una con medico a bordo. Due i feriti trasportati al pronto soccorso di Livorno con alcune contusioni diffuse in tutto il corpo. Per fortuna le condizioni dei pazienti non sembrano destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro sul quale sta cercando di far luce la polizia municipale intervenuta a seguito dell’incidente.