Scontro tra due auto: ferito bimbo di 11 anni

Quattro i feriti soccorsi in totale da altrettante ambulanze intervenute sul luogo dell'incidente

Scontro violento intorno alle 8 del mattino di lunedì 30 luglio, per cause ancora da chiarire, tra due auto (nella foto) sull’Aurelia (direzione Pisa) avvenuto qualche centinaio di metri dopo il Camp Darby. Tra i feriti, quattro in totale, anche un bimbo di 11 anni. Sul posto si sono portate in tutto quattro autoambulanze, due da Pisa, una della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e una della Svs da via San Giovanni da Livorno. Il traffico è stato bloccato il tempo necessario per consentire i soccorsi e per mettere in sicurezza la carreggiata. Gli altri tre feriti (una donna di 42 anni, un uomo di 45 e un giovane di 21) sono stati trasportati in pronto soccorso con un codice giallo come il paziente di 11 anni.