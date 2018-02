Trovato senza vita il 43enne scomparso

Si era allontanato con una bicicletta ritrovata in via di Montenero. Vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari e unità cinofile lo hanno cercato per ore. Nel pomeriggio di martedì il rinvenimento del corpo senza vita

E’ stato trovato privo di vita, intorno alle 17.30, Mirko Carovano il 43enne scomparso da casa e per cui erano partite le ricerche intorno alle 12 di martedì 13 febbraio. La sua foto e il suo nome erano stati anche pubblicati sul sito di Chi l’ha visto? Sempre sul sito della trasmissione televisiva si leggeva che l’ultima volta in cui i familiari lo avevano sentito è stato attraverso un sms. Carovano si era allontanato con una bicicletta che è stata poi ritrovata in via di Montenero 91. Le ricerche si erano concentrate a Montenero ed è in quella zona che è stato rinvenuto il corpo senza vita del 43enne.

Era stato attivato anche un Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle ricerche con due unità cinofile dei vigili del fuoco, della Misericordia di Montenero, della Pubblica Assistenza di Rosignano e la Protezione Civile del Comune di Livorno. Per ore si erano susseguiti gli appelli su facebook di amici e parenti.

Alle ricerche hanno partecipato anche i volontari della Svs intervenuti con 2 unità cinofile, 2 jeep fuoristrada e 3 unità motociclistiche con un totale di 15 volontari per l’intera giornata. Anche la Misericordia di Antignano ha partecipato alle ricerche con mezzi, uomini e e cani per la ricerca.