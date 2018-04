Ago nel parco, il pugno duro di Nogarin. “Voglio capire se qualcuno semina il panico”

Nogarin annuncia pulizia delle siepi e avvio di una indagine come misure di contrasto all'incuria nei parchi. Il ritrovamento dell'ago nel parco Centro Città. Nel gruppo Fb "Mamme di Livorno... Uniamoci!" la preoccupazione delle mamme

Dopo il nostro articolo del 5 aprile – in cui raccontavamo la preoccupazione delle mamme nel gruppo Fb “Mamme di Livorno… Uniamoci!” dopo il ritrovamento di un ago cannula (foto sotto la principale postata nel gruppo Fb), poi prontamente rimossa da Aamps, nelle fessure dello scivolo del parco Centro Città – non si è fatta attendere la reazione del sindaco che, come ormai ci ha abituati, attraverso la pagina Fb nella serata del 5 aprile ha voluto comunicare le azioni che verranno messe in campo per contrastare incuria e degrado nei parchi cittadini. “Non sono disposto a tollerare in alcun modo episodi simili. La misura è colma”, tuona.

Per prima cosa è stato dato mandato agli agenti della polizia municipale di fare un sopralluogo in tutti i parchi cittadini. Da lunedì 9, poi, in accordo con l’ufficio del verde e la polizia municipale, inizierà una operazione di pulizia delle siepi nelle zone più nascoste dei parchi pubblici che spesso e volentieri diventano il luogo ideale per abbandonare oggetti pericolosi come aghi, come quello ritrovato al parco Centro Città, oltre a spazzatura e sporcizia varia. Terza misura: è stata avviata un’indagine, con il coordinamento di Prefettura e Questura, per arrivare ai responsabili di queste azioni. “Ci sono alcune cose che non quadrano. Vogliamo capire se si tratta davvero di tossicodipendenti o se c’è qualcuno che si diverte a seminare il panico tra i genitori dei bimbi e i frequentatori dei parchi, abbandonando “strategicamente” siringhe nei luoghi più frequentati, specie dai più piccoli. Se così fosse e se dovessimo rintracciare il responsabile, non ci limiteremo a una lavata di capo”.