Al Parco del Mulino arrivano le pizze!

E’ stato acquistato un forno professionale, un bancone refrigerato e tutte le attrezzature necessarie per allestire una vera e propria pizzeria a servizio dei clienti del Parco

La Cooperativa Sociale Parco del Mulino, nata in seno all’Associazione Italiana Persone Down di Livorno, è attiva sul territorio livornese con l’obiettivo dell’integrazione lavorativa di persone con disabilità. Negli oltre dieci anni di attività ha realizzato numerosi progetti ed oggi sono ben dieci i soci lavoratori “speciali” che sono assunti con un contratto di lavoro part time a tempo indeterminato. Un risultato non definitivo, che prelude all’inserimento di un numero ancora maggiore di persone con diversa abilità, conseguito grazie alla tenacia ed alla capacità di ritagliare uno spazio di mercato per sviluppare capacità e potenzialità dei singoli. In questi anni la Cooperativa è impegnata nella gestione del ristorante Ca’Moro, che si trova a bordo dell’omonimo peschereccio ormeggiato proprio di fronte al monumento ai Quattro Mori, e nella conduzione dell’area di parcheggio per camper situata proprio di fianco alla struttura del Parco del Mulino, nella zona della Chiesa della Apparizione. L’offerta di ospitalità per un turismo sostenibile è completata da un bed & breakfast e da un salone per eventi e feste ricavati nell’edificio del Parco del Mulino. In tutte le attività commerciali trovano impiego ed impegno le persone svantaggiate che, a vario titolo, frequentalo la struttura. Grazie al contributo della Fondazione Livorno è ora possibile ampliare l’offerta con la realizzazione del progetto denominato “Pizza al Parco”. E’ stato acquistato un forno professionale, un bancone refrigerato e tutte le attrezzature necessarie per allestire una vera e propria pizzeria a servizio dei clienti del Parco. Una nuova opportunità di lavoro che vedrà partecipi i ragazzi per offrire il prodotto del loro impegno che sarà certamente di elevata qualità. L’installazione delle attrezzature è stata possibile grazie al contributo del Rotary Mascagni, da sempre vicino alle necessità della Cooperativa Sociale Parco del Mulino. Gli educatori Marta Contini, Claudia Mazzeranghi e Gabriele Reitano, quest’ultimo eccellente pizzaiolo, hanno coinvolto ed insegnato ai ragazzi a partecipare attivamente a tutte le fasi di realizzazione della pizza. Forse le pizze non saranno perfettamente tonde ma la vera qualità è nella diversità.

I nuovi giochi inaugurati a maggio 2017 – E’ stato inaugurato domenica 7 maggio 2017 l’ampio “playground”, ossia il parco giochi, che il Rotary Club Livorno Mascagni ha donato al Parco del Mulino. Altalene, scivolo, spazio per arrampicate in tutta sicurezza ed architetture che lasciano alla fantasia dei piccini tutto lo spazio per immaginare situazioni e luoghi che solo l’infanzia può vedere. La solida struttura va a completare un ampio spazio verde che la Cooperativa Sociale Parco del Mulino, diretta emanazione dell’Associazione Italiana Persone Down (Aipd), utilizza per promuovere eventi della più diversa natura.