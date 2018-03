Al via i nuovi stalli blu, Confcommercio scrive al sindaco. La Rosa e Ardenza; nuova viabilità

Vece: "I mezzi di soccorso potranno circolare senza ostacoli, raggiungendo ogni punto del centro". Le zone interessate saranno quelle delle lettere J e K. In viale Italia la sosta costerà un euro l'ora

di Federico Bacci

Al via da lunedì 19 marzo il progetto della giunta comunale che porterà all’innesto dei nuovi stalli blu per la sosta a pagamento (clicca qui – Nuova viabilità a La Rosa e Ardenza). Le zone interessate in questa prima manche dell’intervento saranno quelle a lettera J e K: da largo Bellavista, all’inizio del viale Italia, fino al centro (zona Roma), passando per Borgo San Jacopo e Borgo Cappuccini. Insieme agli stalli blu saranno ridisegnati anche gli stalli dedicati a ciclomotori e motocicli, e saranno anche modificati alcuni sensi unici e impianti di segnaletica stradale. “Abbiamo voluto dare la precedenza assoluta ai residenti – ha dichiarato l’assessore alla mobilità urbana Giuseppe Vece – seguendo la linea che già aveva previsto interventi simili nel recente passato. Statistiche alla mano, la situazione sembra migliorata, 90% dei parcheggi sono dei residenti, e siamo fiduciosi che da questi nuovi stalli blu la città trarrà ulteriori benefici. Inoltre, con queste modifiche aumenterà enormemente la sicurezza di ogni cittadino, poiché i mezzi di soccorso potranno circolare senza ostacoli, raggiungendo ogni punto del centro”.

Le valutazioni sugli interventi da compiere sono state eseguite dalla giunta comunale in piena collaborazione con vigili del fuoco e polizia municipale.

“E’ un primo passo per una viabilità più sicura – ha proseguito Vece – che va di pari passo con l’avanzamento tecnologico della polizia indirizzato a un controllo più capillare sulle irregolarità stradali. Insieme ai progetti di risanamento del manto stradale, vogliamo creare una città più sicura. Questo l’aspetto principale”.

Tra le tariffe, nella zona del viale Italia in particolare, il parcheggio (per quanto riguarda l’estate) costerà 1 euro l’ora (con aumento progressivo) con la possibilità di effettuare abbonamenti mensili e stagionali. Inoltre, in tutte le zone interessate l’orario in cui terminerà il parcheggio a pagamento sarà esteso fino alle 22, due ore in più delle 20 attuali.

Moltissime le domande dei cittadini, condite da non poche polemiche, riguardo agli interventi comunali. In particolare, è stata contestata la mancanza di comunicazione e chiarezza per quanto riguarda le tematiche di intervento e il poco coinvolgimento degli organi di quartiere e di rappresentanza della cittadinanza nelle decisioni. E’ stata fatta presente anche la situazione grave delle buche nell’asfalto e dei doppi sensi in strade troppo strette, oltre che a domande sulla pista ciclabile di prossima realizzazione. Nei prossimi giorni verrà messo a disposizione dalla giunta comunale un cronoprogramma contenente tutti gli interventi previsti nei prossimi mesi.

Confcommercio scrive al sindaco – “Siamo esterrefatti del comportamento del sindaco, che ha voluto incontrare gli imprenditori del lungomare escludendo le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che sulla questione avevano ripetutamente espresso una posizione chiara e netta. Fermo restando che è lecito che il Primo cittadino incontri chiunque egli desideri (e tra l’altro il Comune ha chiesto a noi i nominativi degli imprenditori), vogliamo però ricordare a Nogarin che la nostra associazione Confcommercio è legittimata dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro a rappresentare gli interessi degli imprenditori nei confronti delle istituzioni. Agli incontri pre elettorali a precisa domanda sul processo di intermediazione, il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che le associazioni di categoria sarebbero state il primo interlocutore nei rapporti con le imprese. Auspichiamo quindi per la riunione del sindaco sia trattato di un mero e semplice scivolone dettato dall’urgenza di risolvere il problema (perché questo è il nuovo piano della sosta: un problema), e che non vi sia una specifica volontà di andare a escludere i cosiddetti “corpi intermedi”, come qualcuno nel prossimo passato aveva ipotizzato di fare. Sul problema “strisce blu” ricordiamo che la posizione della nostra associazione resta la richiesta di un ripensamento circa le scelte fatte. Il commercio livornese ha bisogno di essere aiutato e non certo penalizzato, viste le criticità che in centro e periferia è costretto a subire. Pensiamo che l’intento dell’amministrazione comunale sia, tra l’altro, quella di salvaguardare le piccole imprese, evitando di affossarle con provvedimenti deleteri. Abbiamo scritto al sindaco, da cui attendiamo un incontro chiarificatore”.