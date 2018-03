Arrivano gli ispettori ambientali

Gli ispettori ambientali avranno la possibilità non solo di effettuare segnalazioni alla polizia municipale, ma di multare loro stessi i trasgressori

L’annuncio del sindaco su Fb: arrivano gli ispettori ambientali. Perché se da una parte “occorre informare al meglio i cittadini, i commercianti e gli amministratori di condominio sulle modalità di ritiro e conferimento dei rifiuti e questo lavoro Aamps Livorno lo sta facendo in maniera puntuale”, dall’altra “è necessario potenziare i controlli”. Gli ispettori ambientali avranno la possibilità non solo di effettuare segnalazioni alla polizia municipale, ma di multare loro stessi i trasgressori.

“Nessuna logica meramente punitiva, sia chiaro – prosegue Nogarin – Ma è giusto che chi si impegna per effettuare una raccolta differenziata di qualità e ad esporre i bidoncini rispettando le indicazioni dell’amministrazione e dell’azienda, merita di essere premiato. A differenza di chi pensa di poter fare il furbo”. La sesta commissione ha dato il via libera all’istituzione della figura dell’ispettore ambientale. Il provvedimento passerà all’esame del Consiglio comunale.