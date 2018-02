Chiude la libreria Erasmo. “Puntiamo sulla casa editrice”

La titolare Gigliola Cognetta: "Dopo quasi 30 anni di attività, molto bella e positiva, abbiamo deciso di concentrare le forze sulla casa editrice"

Trasferitasi nel 2012 in via degli Avvalorati 62 – dopo l’arrivo di Feltrinelli in via di Franco che prese il posto dell’allora Gaia Scienza lì dal 1995 e prima ancora, dal 1991, in via della Madonna – la libreria Erasmo (foto tratta dal profilo Fb) chiude i battenti. Il 1° febbraio la titolare Gigliola Cognetta, moglie di Franco Ferrucci, ha consegnato le chiavi alla proprietà del fondo, fondo che nelle ultime ore è stato svuotato. A darne notizia è stato Maurizio Mini, uno dei collaboratori della libreria insieme a Michele Cecchini, con un post su Fb. “Dopo quasi 30 anni di attività, molto bella e positiva, abbiamo deciso di concentrare le forze sulla casa editrice”, spiega Cognetta raggiunta telefonicamente da Quilivorno.it.

Sì, perché l’attività della Erasmo continuerà, appunto, come casa editrice Erasmo (aperta dal 2004) la cui sede sarà a Palazzo Huigens in via Borra, 35. Dal 2004 ad oggi sono stati fra i 250 e i 300 i libri (di autori livornesi e non) pubblicati e numerosissime sono state e saranno le iniziative che la stessa realizzerà sul territorio per la promozione della cultura in generale (pubblicazione e presentazione di libri, incontri con gli autori, serate di approfondimento e corsi di cinema. Il programma completo è disponibile sul sito: erasmolibri.it e sui social network). Non più nei locali di via Avvalorati ma trovando spazio, per esempio, nelle biblioteche e luoghi di aggregazione cittadina. Uno degli eventi in programma a febbraio è quello del 13 alla Bodeguita dove verrà presentato un libro di fumetti. All’interno della Erasmo, inoltre, proseguirà l’attività anche l’associazione culturale Franco Ferrucci.

La storia della casa editrice Erasmo – Nel 2004 le Edizioni Erasmo pubblicarono il primo libro con il titolo “Storia del porto di Livorno – 1949-1994”, autore Maurizio Bettini; a distanza di quattordici anni da quel primo volume, la casa editrice, nata su idea di Franco Ferrucci, ha al suo attivo fino ad oggi moltissimi titoli.

Questo risultato è il frutto di un lavoro svolto sul territorio livornese che, per alcuni titoli, anche sul territorio regionale e nazionale. Il successo è stato notevole sia in termini di vendite che nel coinvolgimento del pubblico per le presentazioni. Allo stesso tempo, si è data la possibilità a molti giovani autori di poter pubblicare le loro opere.

Le “Edizioni Erasmo” sono suddivise in varie collane. La narrativa ha lo spazio prponderante, ma figurano anche opere di saggistica (storia del costume locale), cucina, poesia, musica. Una cura particolare è riservata alla collana “Quaderni di storia del cinema”, con la pubblicazione di sceneggiature e studi sul cinema.

La casa editrice “Edizioni del Boccale” svolge la funzione di servizio per i clienti, pubblicando libri su richiesta o che hanno una circolazione locale.

Dal 2015 al gennaio 2018 ha avuto sede presso la Libreria Erasmo, l’Associazione culturale Franco Ferrucci, che si sposterà negli stessi locali di via Borra.

Parallelamente all’attività editoriale, le Edizioni Erasmo vantano numerose collaborazioni con molte realtà del territorio, con cui realizzano serate di approfondimento, seminari, incontri con gli autori, corsi di cinema, presentazioni.