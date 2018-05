Dighe vietate, la protesta in mare. Corsini: “Faremo ulteriori verifiche”

Manifestazione del "Popolo delle Barchette" e dei pescatori sportivi domenica 6 maggio alle 9,30 dai Piloti. Corsini: "Le istanze dei cittadini meritano un ulteriore approfondimento ma prima di tutto viene la sicurezza"

di Giacomo Niccolini

“Domenica tutti al Molo Novo, le nostre tradizioni non si toccano” (in fondo all’articolo la fotogallery di Simone Lanari). Non fanno giri di parole i pescatori livornesi e gli appartenenti all’ormai così detto Popolo delle Barchette che per domenica 6 maggio (ore 9,30 partenza dai Piloti) hanno lanciato l’iniziativa dimostrativa di protesta di recarsi “in massa” al Molo Novo per dire “no” all’ordinanza numero 11 in vigore dal 13 di aprile scorso che vieta l’ormeggio e la pesca sportiva alle tre dighe cittadine: la diga del Molo Novo, quella della Vegliaia e quella della Meloria (clicca qui per leggere la notizia dello “stop” alle barchette).

“Ora come ora – spiega, durante una conferenza stampa programmata all’ombra dei Quattro Mori, il pluricampione del mondo di pesca sportiva Marco Volpi – il porto è interdetto per oltre l’80% a chiunque voglia pescare. Con la problematica della sicurezza ci vengono interdette zone in cui non è manifesto il problema sicurezza. Poi se si vuole levare dalle responsabilità gli addetti ai lavori basta firmare una manleva dove si solleva dalle responsabilità la Capitaneria e gli organi competenti per mandare le persone a pescare. Perché il porto è un centro di aggregazione. Spesso una persona pesca e dietro ci sono anziani, giovani, ragazzi che guardano, chiedono, parlano. E’ un ritrovo. Attualmente si può pescare solo ai Piloti e all’Andana ma sono veramente posti tristi per farlo e io che ho vinto 29 campionati mondiali faccio fatica a pescarci un solo pesce”.

A Livorno si parla di circa seimila barche censite. Un numero imponente. E l’appello lanciato è quello di presentarsi domenica all’appuntamento previsto per la manifestazione per poter “invadere” il Molo Novo in segno di protesta.

“Il Molo Novo per noi è storia, tradizione. Siamo tutti d’accordo – continua Alessio Aiello – che non ci si possa fare il bagno. La balneazione era già vietata. Dà noia sentirci accusare che il Molo Novo sia stato usato come stabilimento balneare. Nessuno intende fare una cosa simile. Ma non si può interdire la diga con la scusa della sicurezza senza fare un rilievo serio e una programmazione precisa. Siamo anche disposti a rinunciare per un periodo di tempo adeguato affinché si metta la zona in sicurezza purché si faccia una valutazione attenta di tutte le altre zone. Perché solo le dighe? A questo punto valutiamo anche il Romito e non solo. La sicurezza è un problema serio ma, appunto per questo, va affrontato seriamente. Bisogna creare delle zone accessibili: è stato chiuso davanti alla capitaneria per motivi di sicurezza e vietato il docchino che era un’istituzione”.

“Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso – aggiunge Marco Volpi – in quanto ci avete levato le dighe, lunghe chilometri, dove poter andare a pescare. Dal 20 maggio infatti, quando inizierà la stagione balneare ci sarà impedito di pescare dove ci sono bagnanti, vedi Calafuria, Terrazza, Accademia e Romito, gli spazi si riducono veramente a niente”.

“Partendo dalla sicurezza, che è sacrosanta – aggiunge il consigliere comunale del Partito Democratico, Marco Ruggeri, presente alla conferenza stampa – ma basata su di un tecnicismo, si vieta di fatto alcuni luoghi pubblici della città. Io su questa cosa mi sono ribellato, abbiamo fatto un ordine del giorno del consiglio approvato all’unanimità, quindi devo ringraziare tutte le forze politiche del consiglio comunale, in quanto c’è una posizione della città unita che dice che questa cosa, così, non si può accettare. Il problema sicurezza si risolve circoscrivendo le zone, definendo i tempi e le modalità di usufrutto. Non accetto che con il luogo comune che i livornesi esagerano e partendo dall’esempio del bagno si possa fare di tutta l’erba un fascio. Da un punto di vista istituzionale so che il sindaco si è impegnato ad aprire un dialogo con l’Autorità Portuale, l’ha fatto e ha detto che ci avrebbe riferito prossimamente in consiglio, cosa che spero faccia vivamente. Una cosa è certa: ora Nogarin ha il mandato pieno di tutta la città, all’unanimità. Una responsabilità importante”.

“Non è possibile cancellare la storia e la cultura di un popolo con un tratto di penna – gli fa eco Bruno Tamburini, esponente della Lega, accorso alla presentazione di questa manifestazione di protesta – E’ un provvedimento sbagliato e quasi immorale. Ci sono delle famiglie di livornesi che hanno vissuto periodi bellissimi in quelle aree. Non si può garantire la sicurezza semplicemente dicendo no a tutto. La sicurezza va programmata. Se c’è un incidente stradale non puoi vietare l’uso della macchina. Mi auguro che il presidente dell’autorità portuale batta un colpo e si faccia sentire. Riconoscere il propri sbagli è un atto di forza, non di debolezza”.

Il presidente Corsini – “Riguardo alle dighe foranee, come Autorità abbiamo il dovere di anteporre la sicurezza dei cittadini a qualsiasi considerazione di opportunità”. Il presidente dell’autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, torna a parlare del divieto di fruizione delle dighe cittadine. “Il pericolo di infortuni, anche gravi – dichiara – è allo stato non trascurabile. I riscontri degli uffici competenti dell’Authority hanno evidenziato muri pericolanti, bitte arrugginite e taglienti, anelli di attracco mancanti, camminamenti con lastroni sconnessi, voragini e sgrotti, spuntoni di ferro ossidato, camminamenti superiori sprovvisti di parapetto anti caduta, con diversi metri di dislivello ed esposti direttamente al mare”. Si tratta di una situazione che per il numero uno dei porti dell’Alto Tirreno ha trovato conferma nel sopralluogo “che ho fatto personalmente e che, a fronte della adeguatezza funzionale delle strutture, per lo scopo cui sono preposte – la difesa dalle onde – non si presenta al momento sicuro per altri usi”. “Del resto – conclude – senza sicurezza, il godimento della libertà si risolve in una mera illusione. Ad ogni modo le istanze dei cittadini meritano un ulteriore approfondimento della valutazione che ci proponiamo di condurre coinvolgendo le istituzioni competenti in materia di sicurezza al fine di verificare con loro se non ci sia la possibilità di rivedere i contorni della interdizione”.