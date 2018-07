La vicenda dei quattro dipendenti The Space tiene banco in Consiglio e alla Cgil

La vicenda dei quattro licenziamenti (un lavoratore a tempo pieno e tre part-time) al cinema di Porta a Terra è stata al centro di una conferenza Cgil e del consiglio comunale del 12 luglio. Solidarietà Nogarin

di Letizia D'Alessio

La Cgil, il 18 luglio, ha indetto una conferenza stampa per parlare dei quattro licenziamenti (un lavoratore a tempo pieno e tre part-time) al cinema multisala The Space a Porta a Terra. “Vogliamo denunciare quanto sta accadendo: quattro licenziamenti ingiustificati e senza alcun preavviso – ha detto Giuliano Benedetti, segretario provinciale della Slc Cgil – Una delle quattro persone che ha perso il lavoro faceva parte della Rsu Cgil. L’azienda parla di calo della produttività e di introiti”. Benedetti fa sapere che le rappresentanze sindacali, congiuntamente, hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti e l’avvio di un confronto ma “se l’azienda non tornerà sui suoi passi faremo una manifestazione a Roma”. “Questa vertenza si va ad aggiungere alle altre che già ci sono – ha detto Patrizia Villa della segreteria confederale della Cgil – per quanto ci riguarda abbiamo già chiesto un incontro in Regione, dal momento che Livorno è area di crisi complessa”. Infine, Tamara Garbuglia (Slc): “Sembrava si fosse instaurato un dialogo. Di punto in bianco ci siamo ritrovati con quattro persone licenziate”. La redazione di Quilivorno.it proverà a contattare l’azienda per cercare di avere anche il loro punto di vista.

Il consiglio comunale del 12 luglio – Si è aperto con la vicenda dei licenziamenti al The Space l’ultimo consiglio comunale . “Quattro colleghi sono stati licenziati – ha detto Lisa Belsito, una delle rappresentanti sindacali della Cgil del cinema multisala – La motivazione che è stata data riguarda il calo dei guadagni e delle presenze. Ma da noi l’andamento è simile a quello delle altre parti d’Italia e la diminuzione estiva c’è sempre stata”. “Sono qui a chiedere aiuto per i quatto lavoratori licenziati – ha concluso Belsito – Noi oggi andiamo al lavoro senza sapere se continueremo ad averlo”. Piena solidarietà è arrivata da tutti i consiglieri e dal sindaco Filippo Nogarin: “Livorno non può sopportare una nuova crisi occupazionale – ha detto in sala consiliare – Penso che sia opportuno convocare una commissione d’urgenza in cui siano chiamati i sindacati e i vertici dell’azienda, con la quale peraltro abbiamo ancora in sospeso la questione che riguarda i disabili”. A convocare la dirigenza di The Space ci ha già pensato il presidente della commissione lavoro Daniele Galli: “Auspichiamo che l’azienda questa volta risponda al nostro invito e che venga in audizione. Già in un’altra occasione l’abbiamo chiamata ma non si è presentata”.