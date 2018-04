Lavori nel controviale Italia, in 24 ore 100 multe

Doppio senso, strada chiusa e passaggio pedonale al posto degli stalli per scooter. L'assessore Vece: "Tutto come prima al termine del cantiere". In futuro alla Bellana nascerà una vera e propria piazza pubblica aperta sul mare

In 24 ore 100 sanzioni. Eccolo il dato relativo alle multe elevate nel controviale Italia in un giorno (decine solo quelle fatte la mattina del 7 aprile) nonostante la segnaletica nuova nuova. Critica la situazione nei passaggi riservati ai pedoni e nei tratti di divieto di sosta e fermata con i pedoni costretti a camminare in carreggiata. Vi invitiamo a prendere visione delle avvertenze nel capitolo qui sotto.

Lavori dovuti al cantiere, cosa cambia – Controviale Italia a doppio senso di marcia. Per lavori. E’ lo stesso assessore Giuseppe Vece, contattato a Quilivorno.it, a tranquillizzare i cittadini: “Si tratta di una viabilità di cantiere, resasi necessaria per consentire i lavori di realizzazione di una base nautica alla Bellana in vista della Settimana Velica Internazionale in programma a Livorno dal 20 aprile al 1° maggio. Non è dunque una nostra modifica alla mobilità. Tanto meno permanente. Tutto tornerà come prima al termine del cantiere”. Nel frattempo, però, è bene sapere che entrando nel controviale Italia alla ricerca di un posto auto 1) troverete la strada chiusa, sbarrata, all’altezza dello Scoglio della Regina, e dovrete tornare indietro. Sì, la strada è diventata a doppio senso di marcia con tanto di linea tratteggiata a terra. Ci si potrà quindi immettere nuovamente nel viale Italia tornando indietro. 2) La porzione di asfalto lungo la spalletta del moletto non è più posteggio per scooter ma, come suggerisce la sagomina, è diventato un marciapiede. Tre) i posti auto rimasti disponibili non sono più a lisca di pesce ma orizzontali e nel parcheggiare è opportuno considerare il senso di marci, onde evitare la multa. Come capitato a diversi automobilisti il 6 aprile…

Il progetto nel dettaglio – Realizzato in accordo con il centro Velico Livornese e il Coni (sezione vela), il progetto vede la collaborazione del Comune con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e un soggetto privato, la società Porta Medicea srl. Il progetto, dal costo complessivo di circa 225mila euro esclusa Iva, prevede delle opere a mare e delle a terra: riassetto delle aiuole storiche, ripristino della vegetazione dei vialetti, nuove panchine, nuova pavimentazione bituminosa sul controviale Italia e nuove dotazioni impiantistiche idriche ed elettriche; il tutto al fine di utilizzare il giardino come parcheggio temporaneo delle imbarcazioni durante lo svolgimento delle manifestazioni veliche. Il progetto esecutivo non rappresenta che la “fase 1” di un percorso più ampio che, in prospettiva, prevede la realizzazione di strutture fisse in luogo di quelle provvisorie galleggianti, così da dotare la città di uno spazio urbano funzionale allo svolgimento di manifestazioni sportive veliche. La “fase 2” prevede infatti la costruzione di uno scivolo di alaggio definitivo, con struttura in acciaio e legno – con un centro nautico permanente – che, in assenza di eventi velici, potrebbe costituire una vera e propria piazza pubblica aperta sul mare per cittadini e visitatori, accessibile anche ai diversamente abili.