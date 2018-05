Nuova rampa alla spiaggia dell’Accademia

Nogarin su Fb: "Visto che la discesa preesistente rimarrà "ostacolata" dai ponteggi fino a fine estate abbiamo deciso di realizzare una nuova rampa a fianco"

Una rampa alla spiaggia dell’Accademia. L’annuncio è di Nogarin che, come ci ha abituato, pubblica su Fb la foto della struttura. “Visto che la discesa preesistente rimarrà “ostacolata” dai ponteggi montati dal Genio Militare lungo il muro sud dell’Accademia fino a fine estate abbiamo deciso di realizzare una nuova rampa a fianco. Avevamo promesso che avremmo trovato una soluzione per permettere ai cittadini anziani e alle mamme con il passeggino di scendere senza dover per forza fare le scale. Abbiamo mantenuto la parola a tempo record”.

La discesa, tiene a chiarire il primo cittadino, non è una rampa per disabili: “Non era possibile in così poco tempo rispettare le pendenze prescritte per legge. Completeremo il lavoro realizzando un corrimano”.