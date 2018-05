Spazza-tour/4, reti e divani i più abbandonati

Medaglia verde a via degli Avvalorati e alla prima parte di via delle Galere; bocciata piazza della Repubblica; da rivedere la zona via Garibaldi, lato Venezia, via della Campana, via Pellettier e via Leone

di Filippo Ciapini

Quarta tappa del reportage di Quilivorno.it (clicca qui – la prima tappa ; clicca qui – la seconda tappa ; clicca qui per la terza tappa) alla ricerca del degrado lungo i marciapiedi e, in particolare, dei rifiuti ingombranti abbandonati ai cassonetti. Il 16 maggio lo “spazza-tour”, così come lo abbiamo chiamato, ha interessato dalle 10.30 alle 12 la zona piazza della Repubblica/Garibaldi. Il tour inizia subito malino: in via delle Galere, appoggiati al muro, ci sono un materasso, un cumulo di macerie e un oggetto di legno che potrebbe assomigliare ad un cassetto. Proseguendo lungo la via gli incroci con via del Pantalone, via Santa Barbara e via dell’Angiolo dobbiamo dire che le strade e le postazioni adibite ai cassonetti risultano abbastanza pulite come quelle di via degli Avvalorati e piazza Garibaldi, via della Pina d’Oro e via del Pettine. Percorse via della Campana e via Pellettier ,lato scali del Pontino, dove non vi sono presenti rifiuti una volta terminata via Pompilia angolo via delle Lastre appare il primo vero problema: un materasso ed un divano “decostruito” invadono il marciapiede impedendo il passaggio dei pedoni. Superata una pulita via Santo Stefano, per quanto riguarda l’incrocio tra via Pellettier e via del Leone, comodini e altra immondizia fanno capolino dalla strada. Prima di tornare in zona Repubblica, dopo aver ispezionato i cassonetti di via Pellegrini e via del Seminario senza trovare nulla di rilevante, tramite via Tonci arriviamo in piazza dei Mille dove ad attenderci vi è una rete di un letto matrimoniale appoggiata ad un cassettone di legno. Una volta controllate le vicine via Sant’Andrea e via San Sebastiano il tour – anzi il nostro spazza-tour – prosegue lungo via de Larderel per arrivare in via Buontalenti dove i cassonetti fanno da cornice all’inciviltà: macerie, materassi, pezzi di compensato, tavolini e chi più ne ha più ne metta. Una situazione al limite dell’imbarazzante. Una volta controllate anche le vie limitrofe, l’ispezione si conclude con via Mentana, dove un pezzo di un divano in pelle sporge lungo la strada. In piazza XX Settembre, infine, solo una postazione di cassonetti, lato via Pasquale Poccianti, presenta rifiuti ingombranti, in particolare due materassi accatastati ed un pannello in compensato.

Conclusioni

Medaglia Verde alla zona Garibaldi, via degli Avvalorati e la prima parte di via delle Galere, bocciata piazza della Repubblica in quanto ad ogni angolo è presente almeno un rifiuto ingombrante. Da rivedere la zona di via Garibaldi lato Venezia. Sono state controllate circa 20 postazioni adibite ai cassonetti e il 50% presenta sporcizia ed oggetti vari. Di questo 50% la metà, quindi cinque, risultano in condizioni critiche. Parliamo di via Buontalenti, piazza XX Settembre, via Pellettier, piazza dei Mille e via Pompilia angolo con via delle Lastre. Piccola curiosità: quello che si nota è che gli oggetti più comuni ad essere abbandonati sono materassi e divani, in questo tour ne abbiamo trovati ben sette.