Task force per ripulire parchi e giardini

Nogarin, tramite Fb, annuncia una task force formata da 23 operai e le 8 aree di intervento. Da Ardenza l'appello degli abitanti

L’erba alta nei parchi e agli angoli delle strade è diventato un problema in molti quartieri. Ecco che Nogarin, tramite Fb, fa sapere che “per ripristinare le condizioni ottimali in tempi brevissimi abbiamo deciso di moltiplicare le squadre in azione con una task force formata da 23 operai di Avr divisi in 8 squadre”, pubblicando dove esattamente verranno svolti gli interventi:

– 1° squadra sfalcio per scuola Corridi, rotatoria Mazzini e spartitraffico, parco Manasse, rifinitura piazza Bartelloni x festa Risorgimento;

– 2° squadra sfalcio per parco BMX, viale di Antignano;

– 3° squadra sfalcio per aree ex circoscrizione 5, pineta Settembrini, Area Settembrini/Muratori, Parco Cattaneo

– 4° squadra sfalcio per rotatoria Cigna, area Capponi/Terracini, parco Coltellini e piazza f.lli Bandiera;

– 5° squadra sfalcio per parco Giovanni Paolo II e parco Lorenzini;

– 6° squadra sfalcio per Banditella, parco Marilia e parco Lenci:

– 7° squadra sfalcio per via della Livornina e parco Cristian Bartoli;

– 8° squadra sfalcio per via Avvalorati, piazza dei Mille, area Cisternone e piazza Matteotti;

Sos da Ardenza – “E’ difficile portare fuori i nostri figli o semplicemente fare due passi in queste aree verdi – spiega una mamma della zona – visto che l’erba è davvero altissima e rischiamo di farci mangiare da zecche, zanzare e insetti di qualsiasi tipo. Oltre che sintomo di degrado e scarso decoro urbano è anche per un mero fatto igienico, da non trascurare”. Le immagini inviate alla nostra redazione provengono dalla piazzetta del Pensatore a due passi dalla Baracchina Rossa e dai giardinetti limitrofi. Ma anche da piazza Cappiello dove il verde è cresciuto a dismisura e in alcuni casi quasi “mangia” le panchine, i vialetti e i cestini della spazzatura. La stessa statua del Pensatore è quasi ricoperta dalla vegetazione e facciamo quasi fatica a scorgere la scultura”.

nota: i commenti con data precedente al 10 maggio si riferiscono all’appello dei residenti di Ardenza pubblicato il 9 maggio