Verde pubblico, sos da Ardenza. I residenti: “Qui è una giungla, bisogna potare”

La protesta degli abitanti del quartiere: "Impossibile frequentare le aree verdi della zona: l'erba è cresciuta dismisura e in alcuni casi ha ricoperto anche le panchine"

Si alza forte la protesta dei residenti del quartiere Ardenza che, rivolgendosi a Quilivorno.it tramite una lettera e un dossier fotografico, di cui pubblichiamo alcune immagini qui in pagina sotto alla foto principale, hanno lamentato l’incuria del verde pubblico del quartiere. “E’ difficile portare fuori i nostri figli o semplicemente fare due passi in queste aree verdi – spiega una mamma della zona – visto che l’erba è davvero altissima e rischiamo di farci mangiare da zecche, zanzare e insetti di qualsiasi tipo. Oltre che sintomo di degrado e scarso decoro urbano è anche per un mero fatto igienico, da non trascurare”.

Le immagini inviate alla nostra redazione provengono dalla piazzetta del Pensatore a due passi dalla Baracchina Rossa e dai giardinetti limitrofi. Ma anche da piazza Cappiello (nella foto principale) dove il verde è cresciuto a dismisura e in alcuni casi quasi “mangia” le panchine, i vialetti e i cestini della spazzatura. La stessa statua del Pensatore è quasi ricoperta dalla vegetazione e facciamo quasi fatica a scorgere la scultura.

“L’appello che facciamo all’amministrazione comunale – continuano i residenti – è che si possa prendere a cuore questa situazione ordinando una potatura il prima possibile di questi prati e delle aiuole, che sono cresciute a dismisura, in modo che si possa nuovamente usufruire di questi bellissimi spazi pubblici a due passi dal mare”.