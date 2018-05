Viabilità: rivoluzione in Borgo, via Roma e Matteotti. Pamiglione, lavori in notturna

Entrano in vigore le modifiche dei sensi di marcia in Borgo, via Roma e piazza Matteotti già annunciate nelle scorse settimane (i commenti con data precedente al 5 maggio si riferiscono al precedente articolo) nell’ottica di un miglioramento della sicurezza stradale e di una ottimizzazione della mobilità. Lunedì 7 maggio, a partire dalle ore 10.30, saranno modificati i sensi di marcia in via Corsi, via Gamerra, via Tozzetti e via Mati. Martedì 8 maggio, a partire dalle ore 8.30, scatteranno le modifiche in via Roma e in via Mangini. Mercoledì 9 maggio, infine, a partire dalle ore 8.30 saranno attuati i nuovi sensi di marcia in via del Bosco e in borgo Cappuccini e sarà modificato il ciclo semaforico all’incrocio corso Mazzini/borgo Cappuccini. Man mano che saranno eseguite le opere stradali e le modifiche alla segnaletica, entrerà immediatamente in vigore la nuova viabilità, con l’ausilio degli agenti della Polizia Municipale che provvederanno a regolare il traffico. In via Roma e in borgo Cappuccini le attuali fermate dei mezzi pubblici resteranno in vigore fino alla realizzazione di quelle nuove, prevista tra l’8 e il 9 maggio. Questi cambiamenti dei sensi di marcia avranno profonde conseguenze sulla viabilità cittadina, in quanto consentono la creazione di due direttrici: quella corso Mazzini-piazza Matteotti e quella piazza Matteotti-piazza Attias.

Piazza del Pamiglione – Inizieranno lunedì 7 maggio alle ore 22 i lavori di riasfaltatura del tratto di strada di piazza del Pamiglione, nel tratto compreso tra le due rotatorie antistanti via San Giovanni e piazza Micheli. L’intervento, che verrà eseguito in notturna con conclusione alle ore 5, si ripeterà negli stessi orari fino al 12 di maggio. Quattro notti consecutive, dunque, durante le quali sarà garantito un transito veicolare in direzione nord-sud per chi proviene da ponte Santa Trinita. Mentre chi proviene da sud, avrà l’obbligo di svoltare in via Grande. Sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Aurigi. “Ai livornesi chiedo di portare un po’ di pazienza: con questo intervento completeremo la messa in sicurezza di questo tratto di strada dove, purtroppo, esattamente un anno fa una donna ha perso la vita in un incidente in motorino”.