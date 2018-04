Moby Prince, le cerimonie commemorative

Martedì 10 aprile le cerimonie commemorative per ricordare le 140 vittime. All'Enriques breve performance teatrale dal titolo “Noi abbiamo visto”

Martedì 10 aprile si svolgeranno le cerimonie commemorative per ricordare la tragedia del traghetto Moby Prince in cui 27 anni fa, al largo di Livorno, morirono per un incendio 140 persone. Come di consuetudine, nell’arco della giornata, si svolgerà una serie di appuntamenti promossi dalla Regione Toscana, dal Comune di Livorno, dalla Provincia di Livorno e dall’Associazione familiari delle vittime del Moby Prince. “Un anniversario, quello di quest’anno – afferma il sindaco Filippo Nogarin – in cui la verità è più vicina: la Commissione d’inchiesta del Senato infatti con una relazione di 492 pagine approvata nel dicembre scorso, ha esaminato la strage mettendo in luce nuove realtà”.

Anche il liceo Enriques tributerà un ricordo alla tragedia grazie ad una performance teatrale a cura di Lamberto Giannini e Patrizia Nesti dal titolo “Noi abbiamo visto” (clicca qui per le info).

Questo il programma:

ore 11 – Fortezza Nuova: deposizione della corona presso il Monumento in ricordo delle vittime. Sarà scoperta anche la targa “ Il giardino della memoria”.

ore 12 – Cattedrale: funzione religiosa presieduta dal vescovo di Livorno

ore 15 – Palazzo Civico, Sala Consiliare: saluto del sindaco alle autorità e ai familiari delle vittime

ore 17 – Corteo da Piazza del Municipio al Porto (percorso: viale Avvalorati, piazza della Repubblica, via Grande, Porto Mediceo)

ore 17.45 – Andana degli Anelli: deposizione del cuscino di rose del Presidente della Repubblica e corona di alloro alla lapide commemorativa, lettura dei nomi delle vittime e lancio delle rose in mare.

Ore 21.15 – Chiesa di San Ferdinando – Concerto a cura dell’Associazione Polifonica “G. Monaco” con la Petite Messe Solennelle di G. Rossini.

Per la cerimonia delle 15 in sala consiliare è prevista la presenza di un numero massimo di cento persone; ovviamente sarà data la precedenza ai familiari delle vittime e alle autorità.

Liceo Enriques – Il Liceo Enriques presenta una breve performance teatrale dal titolo “Noi abbiamo visto”, curata dai docenti Lamberto Giannini e Patrizia Nesti. Nel pomeriggio di mercoledì 11 aprile, alle 16 nell’Aula Magna dell’Istituto, saranno di scena gli studenti della 5F che, al termine di un percorso triennale sulla vicenda, daranno vita ad una drammatizzazione tratta da un testo poetico che la stessa classe ha elaborato l’anno scorso, aggiudicandosi tra l’altro il premio speciale, al concorso di Poesia “G. Bolognesi”, edizione 2017. Particolarmente significativa sarà la presenza di Loris Rispoli, in rappresentanza della “Associazione 140”, che interverrà rievocando la vicenda, il dolore privato e collettivo, i tanti nodi irrisolti e le recenti risultanze della commissione parlamentare d’inchiesta. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal Liceo Enriques. Gli studenti di oggi all’epoca dei fatti non erano ancora nati, i loro genitori erano bambini o poco più. Ma tutti coloro che possono farlo, affermano i docenti organizzatori, devono promuovere la memoria, coltivare la coscienza e la consapevolezza. La scuola ha anche questo dovere. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza ed introdurrà i lavori la Dirigente Scolastica Manuela Mariani.