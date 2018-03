L’Interporto Vespucci apre all’industria farmaceutica

Un momento storico per l'Interporto di Guasticce che si apre a una nuova prospettiva ad altissimo valore aggiunto: l’industria farmaceutica

Il 21 marzo al Ministero dello Sviluppo Economico il Ministro Carlo Calenda, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, i vertici di Porto, Aereoporto e Interporto e l’Amministrazione Comunale di Collesalvetti, rappresentata dell’assessore Riccardo Demi, hanno firmato un protocollo d’intesa insieme ai rappresentanti di 4 importanti società mondiali del settore farmaceutico. Un momento storico per l’ Interporto di Guasticce che si apre a una nuova prospettiva ad altissimo valore aggiunto: l’industria farmaceutica. L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti, impegnata già da mesi a questo importante progetto, esprime la più viva soddisfazione per questo fondamentale primo passo e per il trend di crescita di Interporto, sempre più aperto alle opportunità che si presentano.