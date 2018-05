Al via cinque corsi gratuiti per disoccupati

L'agenzia formativa CORA.li propone corsi gratuiti per disoccupati: barman, pizzaiolo, osa, contabilità, assistente familiare (badante). Termine domande: 9 maggio. INFO: 0586/219590. Mail: corali@iol.it

CORA.li, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, propone corsi gratuiti per disoccupati: barman, pizzaiolo, osa, assistente familiare (badante), contabilità (solo per questo corso si necessita del diploma). Termine presentazione domande: 09/05/2018.

Requisiti minimi di accesso:

– Maggiore età

– Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente

– In possesso dell’ isee in corso di validità

– Marca da bollo da 16 euro

– Tessera sanitaria con pin

– I cittadini stranieri devono essere dimostrare di avere conoscenza della lingua italiana livello A2; i non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.

Info iscrizioni: CORA.li via S. Barbara 41/43, tel 0586/219590 dal lunedì al venerdì 9,00-13,00. Mail: corali@iol.it. Pagina Facebook: agenzia formativa CORA.li.

nella foto l’aula corsi dell’agenzia CORA.li

