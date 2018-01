Versi e decorazioni sulle saracinesche di 12 negozi

Dodici artisti all’opera in via dell’Origine il 14 gennaio: decorate altrettante saracinesche della strada con versi di poesie, aforismi e pensieri di artisti livornesi. In piazza Garibaldi ne erano già state dipinte sei

E’ intitolata “Poesie in Vetrina” l’iniziativa promossa dall’associazione Vivi Centro Livorno, in collaborazione con Toscana Arte e con il patrocinio del Comune di Livorno, che si è tenuta domenica 14 gennaio. Dodici artisti all’opera in via dell’Origine (foto Lanari) per cimentarsi su “tele” speciali: le saracinesche di dodici esercizi commerciali della strada. Decorate le saracinesche con versi di poesie, aforismi e pensieri di artisti livornesi e – se non livornesi- con riferimenti certi alla nostra città. Le frasi sono state accompagnate da elementi grafici e decorativi lasciati alla libera ispirazione dell’artista.

L’iniziativa ha l’evidente obiettivo di migliorare il decoro urbano di questa zona di Livorno, tra le più antiche del centro città, dando colore e “animo” ad anonime e grigie saracinesche. Ci saranno richiami a Caproni, a Modigliani, Pasolini e Ciampi con la caratteristica in più che ogni decorazione sarà attinente al tipo di negozio. Un modo dunque per animare, anche a negozi chiusi, la via dell’Origine e per invitare coloro che percorrono la strada ad una riflessione poetica. I commercianti stessi hanno contribuito a finanziare l’iniziativa mentre l’associazione Toscana Arte si è resa disponibile a coordinare un gruppo di artisti che prenderanno parte alla manifestazione.

Saracinesche dipinte in piazza Garibaldi (di Annalisa Castagnoli) – Il 2 dicembre 2017 si è svolta “Parete aperta – Street Art in Garibaldi”, l’iniziativa della galleria Uovo alla Pop (nata all’interno del più ampio progetto Sicurezza in Garibaldi, promosso da Conferescenti Provinciale di Livorno e finanziato dalla Regione Toscana, per la riqualificazione e il rilancio del quartiere Garibaldi) caratterizzata da interventi figurativi su alcune serrande del quartiere (foto tratte dal profilo Fb Uovo alla Pop).

Durante l’evento sono state messe a disposizione dai negozianti sei diverse saracinesche, protagoniste di una vera e propria performance live artistica che ha visto all’opera tre delle cinque Uovas del collettivo Uovo alla Pop (composto da Viola Barbara, Valentina Restivo, Valeria Aretusi, Libera Capezzone e Giulia Bernini) sotto lo sguardo attento e divertito dei passanti.

Jiin, l’orientale che ha perso il suo est; Coriandolo, l’indiano a colori che va matto per le spezie; Habibi, l’araba felice che voleva la luce e le tre sorelle russe Maramàzov. Sei personaggi, etnie e culture diverse, differenti racconti e altrettante illustrazioni a costellare le facciate chiuse dei negozi garibaldini. Un vero e proprio percorso artistico fatto di immagini e colori attraverso le vie del quartiere (via della Pina D’Oro, piazza dei Mille, piazza della Repubblica) per raccontare visivamente storie immaginate e senza tempo, nate e “covate” dalla mente creativa di Viola Barbara e trasferite sulle “tele” metalliche delle serrande dalle artiste-galleriste Valentina Restivo, Giulia Bernini e Libera Capezzone.

Opere d’arte a cielo aperto che portano con sé i numerosi viaggi intorno al mondo fatti da Viola e che richiamano il mercato di Gerusalemme, nel quale ogni chiosco vede rappresentato sulla propria serranda il ritratto di una persona legata alla storia del banco stesso e il quartiere San Berillo di Catania, labirinto di vie abitato da migranti e costellato da opere di street art. “Sarebbe bello che anche altri artisti collaborassero al progetto, includendo tutte le saracinesche del quartiere – confessa Valentina Restivo nell’intervista rilasciataci – e forse c’è la possibilità di un secondo futuro appuntamento”.