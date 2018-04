Torna l’appuntamento con il Footgolf Toscana

Torna l’appuntamento con il Campionato Regionale di Footgolf, la nuova disciplina che unisce l’eleganza del golf alla popolarità e al divertimento del calcio. Bambini, uomini e donne di qualsiasi eta’ possono giocare a Footgolf, basta un pallone da calcio e tanta voglia di divertirsi. Footgolf Toscana organizza in tutta la regione gare promozionali, allenamenti ed il Campionato Regionale Individuale, a Squadre, e a Coppie Misto, oltre alla Coppa Toscana individuale e di coppia.

Domenica 8 aprile si giocherà al Golf Club San Miniato la 4^ Tappa del Campionato Regionale Individuale e a Squadre, la 1^ Tappa del Campionato Regionale a Coppie Misto e il San Miniato Footgolf Challenge. Domenica non sarà soltanto una ricca giornata di sport, ma un’occasione importante per partecipare attivamente nel sostegno all’Associazione Frida che da dieci anni si occupa di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Alle 19 ci sarà la premiazione delle competizioni alla presenza delle rappresentanti dell’Associazione Frida e dell’Assessore allo Sport del Comune di San Miniato (PI), David Spalletti. Giocando la gara si contribuirà attivamente a sostenere FRIDA. Footgolf Toscana infatti devolverà a FRIDA una quota per ogni giocatore partecipante. Sarà inoltre possibile acquistare i GADGET dell´Associazione direttamente alla Segreteria di Footgolf Toscana.

Se non hai mai giocato a Footgolf – Possono iscriversi tutti a questa gara, anche chi volesse provare per la prima volta il Footgolf. Il nostro staff fornirà tutte le informazioni sulle regole del gioco, e sarete inseriti in gruppi con almeno un giocatore esperto.