Braccio di ferro. Sircana si veste ancora di tricolore

La squadra labronico-toscana dei Tyrsenoi si è presentata con un folto gruppo di atleti che hanno ben figurato ai campionati nazionali

Mediagallery

Si è concluso a Monsano il XXIII campionato italiano di braccio di ferro Sbfi. La squadra labronico-toscana dei Tyrsenoi si è presentata con un folto gruppo di atleti capitanati dal coach Daniele Sircana. Un intero inverno di allenamenti alla Jungle Gym di Livorno ha fatto si che tutti gli atleti del gruppo siano arrivati a podio nelle varie categorie.

Categorie Senior (professionisti) – Sircana dopo aver iniziato bene il 2018 ricevendo l’incarico di Direttore tecnico nazionale Sbfi continua la serie positiva riuscendo a vincere il suo undicesimo titolo nazionale senior nella dura categoria dei 100 kg destro contro una serie di giovani atleti molto preparati e motivati. Una volta finita la categoria, ormai stanco dai duri scontri, ha comunque scelto di partecipare all’assoluto (senza categoria di peso) dimostrando di essere il quinto braccio destro più forte d’Italia. Silviu Gheorghita, allievo e sparring partner di Sircana, ottiene due primi posti nella categoria 75 kg con entrambe le braccia. Jonathan Guidelli fa un grosso salto di qualità e si trova ad essere vice campione italiano della categoria 80kg anche lui con entrambe le braccia. Ottimo Walter Renda che si conferma vice campione italiano di destro a 70kg. Due terzi posti per Marco Saitti (110 kg destro) e Francesco Petrini (90kg sinistro)

Categorie Master e Juniores – Claudio Baronti, veterano della squadra, arricchisce il suo già ricco palmares con un nuovo titolo nazionale master over 40 nella categoria 100 kg sinistro. Sempre nei Master over 40 ottimi i terzi posti di Adriano Huber (+110kg sinistro e destro) e Francesco Pedrini (90kg sinistro)

Tra i giovani invece si distinguono Gianluca Lunardi che vince con entrambe le braccia la categoria juniores fino a 21 anni 90 kg davanti al compagno di squadra Gianluca De Cesari che si accontenta dell’argento e il livornese Cristian Fantozzi che con appena un mese di allenamento riesce a conquistare il secondo posto nelle categorie Juniores fino a 18 anni sinistro e destro.

Categorie Esordienti – Due ottimi secondi posti conquistati da Emilio Felici (80kg sinistro) e Roberto Cervelli (85kg destro) che conquista anche il terzo posto di sinistro. Bronzo pure per Raffaele Riccioni a 60kg con entrambe le braccia e Andrea Pierini negli 80 kg destro.

Il presidente della Tyrsenoi Armwrestling Club, Cristiano Agosto si ritiene molto soddisfatto di questo incredibile risultato. “Il dato di risalto a questo nazionale – spiega Agosto – è l’incredibile numero di podi Senior conquistati. Qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Il suo grande lavoro organizzativo dietro le quinte e gli allenamenti tenuti da Sircana hanno fatto fare un balzo in avanti a questa piccola realtà in costante crescita, dalla prossima settimana gli allenamenti riprenderanno normalmente ogni sabato in Jungle Gym”.