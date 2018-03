I giovani del Rotino alla fase finale del campionato nazionale

Mediagallery

Il Rotino trionfa nel campionato nazionale giovanile di calcio a 5 girone Toscana (che comprendeva squadre di serie B e A2) sconfiggendo la Futsal Sangiovannese in una gara che non è mai stata in discussione come testimonia il risultato finale: 8-3. Grazie a questo risultato, la formazione livornese accede alla fase finale saltando di diritto il primo turno. Partita che sa di proforma, agli amaranto sarebbe bastato un solo punto nelle ultime due partite per portarsi a casa l’intera posta in palio ma la truppa di mister Benetti ha preferito far man bassa senza concedere appelli. Partita dalle due facce, primo tempo dove gli amaranto partono bene ma rischiano di farsi recuperare dallo 0-3 al 2-3 e solo un fortuito autogol degli avversari sullo scadere oltre a qualche provvidenziale parata di Arcuri consentono di andare negli spogliatoi sul 2-4. Secondo tempo a tutto gas, 2-8 fino a pochi secondi dal termine quando viene assegnato agli avversari un tiro libero che realizzano accorciando le distanze.

ASD Futsal Sangiovannese: 1 Vannelli Elia, 2 Arcidiacono Giovanni, 3 Bullari Arben, 4 Barbagli Denny, 7 Mulinacci Alberto, 8 Ioio Simone, 9 Poggesi Giona, 11 Begaj Yuri. Allenatore: Balbetti Francesco

Il Rotino ASD: 1 Arcuri Alessio, 2 Scapaticci Alessio, 3 Mancini Diego, 4 Cocchini Luca, 6 Piram Emanuel, 8 Camposeo Giovanni, 9 Orrù Gabriele, 10 Contini Tommaso, 12 Barbensi Filippo, 14 Tintori Giorgio, 15 Petralia Matteo, 19 Canu Gabriele. Allenatore: Benetti Alessio

Per i livornesi sono andati in gol: Scapaticci (2), Contini (2), Cocchini (3) e un autogol