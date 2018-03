Sara, studentessa-calciatrice “star” del Sorgenti

Classe 2001, gioca come centrocampista e sarà l'unica livornese a far parte della rappresentativa Toscana, inserita nel girone D con Umbria, Sardegna e Campania

di Filippo Ciapini

E’ partita questa mattina l’avventura di Sara Niccolini al “Torneo delle Regioni” 2018 in programma dal 24 al 31 marzo in Abruzzo. Classe 2001, gioca come centrocampista nel Sorgenti e sarà l’unica livornese a far parte della rappresentativa Toscana, inserita nel girone D alle 57esima edizione del “Torneo delle Regioni” con Umbria, Sardegna e Campania. “Rappresentare la Toscana è una soddisfazione immensa – ha raccontato con entusiasmo a Quilivorno.it – sono dieci anni che gioco a calcio, spero sia un trampolino di lancio”.

Studentessa dell’alberghiero di Rosignano, si allena 3 volte il giorno e prima della convocazione finale di due giorni fa ha dovuto affrontare ben 10 “uscite” ufficiali, tra allenamenti e partite, che le hanno permesso di conoscere al meglio le compagne di squadra: “Siamo un bel gruppo – ha concluso Sara – le altre ragazze sono bravissime, abbiamo buone possibilità di vincere”.