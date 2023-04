A maggio al Goldoni l’unico festival sull’umorismo in Italia

Dal 12 al 14 maggio al Teatro Goldoni e Goldonetta “Antani. Comicità e satira come se fosse” a cura di Fondazione Livorno per la direzione artistica di Luca Bottura. Ricchissimo il parterre di ospiti nazionali. Il programma nel dettaglio della tre giorni e la parola ai relatori della conferenza stampa

Tanti incontri, spettacoli, una rassegna letteraria e un premio speciale nel gran galà di chiusura per una tre giorni con i migliori comici, stand up comedian, autori e fumettisti da tutta Italia, all’insegna della comicità e della satira sull’attualità. È “Antani. Comicità e satira come se fosse” il primo ed unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, a cura di Fondazione Livorno, che si terrà a Livorno dal 12 al 14 maggio (Teatro Goldoni, via Enrico Mayer 57 – biglietti e prenotazioni su festivalantani.it). Ricchissimo il parterre di ospiti per un programma irriverente che spazia dagli spettacoli alle maratone di stand up comedy. Sui palchi del Teatro Goldoni e della Goldonetta spazio quindi al live show di Makkox e Valerio Aprea, alla lezione per diventare tiranni di Antonio Losito e al campionato indoor di rassegna stampa con Gad Lerner, Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo, Giulia Merlo, Marianna Aprile.

E ancora, gli excursus sulla comicità in tv con Walter Fontana, Andrea Zalone e Federica Cacciola; uno speciale angolo per la posta del cuore con Ester Viola e Alessio Viola; lo spettacolo di apertura “Antani live show” con la benedizione del Cardinale Matteo Maria Zuppi; il ciclo di presentazioni di libri curato da Paolo Maggioni e l’annuncio della prima edizione del “Premio Antani” nel corso del gran galà di chiusura. Dichiara il direttore Luca Bottura, direttore artistico del festival: “Ridere, sorridere, talvolta persino irridere, è più che mai decisivo, necessario, urgente, e altri aggettivi che di solito vengono sprecati senza ragione per qualunque libro in uscita. Questo perché, in quest’epoca di pazzi e di idioti dell’orrore, non prendersi sul serio è rimasto l’unico modo di smarcarsi. Di schierarsi senza dare l’impressione di farlo. E di evitare apparentemente gli ostacoli, abbattendoli invece da tergo. Antani è lo scemo del villaggio globale, che si aggira tra cultura, informazione, varie ed eventuali, cercando sempre uno strapuntino per la visione laterale. Con la serietà dei giullari e l’allegra mitezza dei buoni. Talvolta buoni a nulla, talvolta buoni e basta. Antani: come se fosse un festiva”. Per il presidente di Fondazione Livorno, Luciano Barsotti, si tratta di “un’occasione importante, che riprende un percorso iniziato molti anni fa. Una scelta meditata perché Livorno e il territorio ci chiedevano di promuovere e organizzare un festival dell’umorismo, della comicità. Noi abbiamo riflettuto a lungo, trovato interlocutori e preso il via. Poi, come tutti i percorsi, in alcuni momenti abbiamo avuto degli stop, dovuti a fattori estranei alla nostra volontà, parlo ovviamente della pandemia. Quest’anno abbiamo scelto di collocare il tutto in un’altra location, lasciando libera piazza Del Luogo Pio in modo da non coprire le mostre in corso e la scelta è caduta sul Teatro Goldoni”. Le parole del sindaco Salvetti: “Uno degli appuntamenti di evento e spettacolo tra i più qualitativi proposti negli ultimi anni. Un livello culturale elevato, perché le prime quattro edizioni sono state questo. Poi abbiamo cominciato a lavorare dal 2019 ad un ampliamento della proposta culturale dando forza anche ad altri eventi per comporre un’estate ricchissima di eventi. Per il Covid è venuto però a mancare un tassello fondamentale come quello del festival dell’umorismo. Quel momento è passato e Fondazione Livorno torna ad affiancarsi al nostro cammino di proposta culturale in città. Lo fa con una veste rinnovata mantenendo la tradizione. Una prima apertura per una lunga serie di eventi estivi”. L’assessore Lenzi: “Il festival ha trovato una bella casa perché il Teatro Goldoni è un gran bel teatro. La ripartenza impone che ci sia un contenitore diverso perché il festival è diverso. Fondazione Livorno riesce sempre a creare sistema con l’amministrazione comunale e questo genera eventi come questo che si fanno notare in Toscana e in Italia”. Infine le parole di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana (nel corso della presentazione del Festival a Firenze): “Scorrendo il denso programma del festival mi viene in mente ciò che disse Rambaldo Melandri in ‘Amici Miei atto II’ spiegando cos’è il genio. Per lui è fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione. E il Festival sull’umorismo mi suscita proprio questo richiamo, probabilmente aiutato in questo anche dai continui rimandi ad Antani. Faccio quindi i miei complimenti alla Fondazione Livorno e agli organizzatori per aver prima pensato, poi imbastito quella che si profila come una inusuale e fresca boccata di ossigeno e un sano, ma non certo futile, esercizio per tenere ben oleate le meningi e la bocca ben allenata a sorridere. Siamo di fronte ad una delle più originali proposte che il ricco cartellone dell’intera Toscana sottopone all’attenzione di coloro che vorranno parteciparvi. Che, ne sono certo, saranno in molti e molto felici. Buon festival e buon umorismo a tutti”.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Si parte venerdì 12 maggio con “Ascolta si fa Antani”: il Cardinale Matteo Maria Zuppi benedice Luca Bottura e tutto il festival prima di “Sai chi vi saluta un casino?”, l’apertura istituzionale dei lavori in pieno stile Antani. La serata inaugurale è un “Antani Live Show”, lo spettacolo “prematurato” con esibizione a sorpresa (Teatro Goldoni, ore 20.30). Sabato mattina, è la volta del “Campionato italiano di rassegna stampa indoor”, Gad Lerner, giornalista e firma del Fatto Quotidiano, sfida il direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti commentando dal vivo le notizie dei principali giornali del giorno. Arbitrano Luca Bottura e Marianna Aprile, giornalista e scrittrice (Goldonetta, ore 11). Si prosegue con “C’è Viola per te”: Ester Viola, avvocata e autrice di Voltare pagina (Einaudi, 2023) e Alessio Viola, giornalista Sky, rispondono alle lettere della posta del cuore con consigli pratici e altri rimedi naturali (Goldonetta, ore 12.30).

Nel pomeriggio va in scena il live podcast “Tiranny” di Antonio Losito, autore di Lundini e Zelig, con un workshop che fornisce tutte le istruzioni necessarie per diventare un tiranno provetto (Goldonetta, ore 16). Spazio poi alla tavola rotonda a sorpresa “All’improvviso un panel”, un mix tra un viaggio last minute e un secret show (Goldonetta, ore 18). Apre la serata del 13 maggio “L’Islam dei famosi” con Luca Bottura che esplora l’ironia del mondo musulmano (Teatro Goldoni, ore 19). Dopo questa anteprima, riflettori puntati sul live show “Dialoghi sul cambiamento”: Makkox, fumettista, autore tv e protagonista di Propaganda su La7, e Valerio Aprea, attore, protagonista della scena teatrale italiana, sceneggiatore della serie di culto Boris, si confronteranno in maniera originale e ironica sui grandi cambiamenti della nostra epoca (Teatro Goldoni, ore 19.30). La seconda giornata di festival si chiude con la prima e unica maratona di stand up comedy di Livorno “C’è sempre una prima volta”: fino a tarda notte comici esordienti, performer esperti e dilettanti alle prime armi si esibiranno sul palco della Goldonetta (ore 22). Domenica 14 maggio va in scena la seconda sessione del “Campionato italiano di rassegna stampa indoor”: a sfidarsi di fronte ai giudici Luca Bottura e Marianna Aprile stavolta saranno Stefano Zurlo, firma de Il Giornale su politica, economia e finanza, e Giulia Merlo, avvocata e giornalista di politica e giudiziaria per il quotidiano Domani (Goldonetta, ore 11). Si prosegue con il panel “Autori fuori scena (ma anche dentro)”, un focus sulla scrittura comica e satirica pensata per la televisione. Come si fa a far ridere in televisione? Com’è cambiato questo mondo negli ultimi 20 anni? Ne parleranno Andrea Zalone, autore e spalla di Crozza sul Nove, Walter Fontana, autore di Mai Dire Gol e sceneggiatore dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Federica Cacciola, attrice e autrice di teatro e tv, diventata un fenomeno web da milioni di visualizzazioni col personaggio Martina Dell’Ombra (Goldonetta, ore 12.30). Nel pomeriggio, dopo l’“Antani Live Show” (Goldonetta, ore 16) va in scena “L’azzimo fuggente”: Luca Bottura studia un ulteriore universo religioso, grazie all’incontro tra ironia ed ebraismo (Goldonetta, ore 17). A seguire, il Gran Galà “Premio Antani” e l’annuncio dei vincitori di questo nuovo trofeo e del contest artistico “Per me l’umorismo è…” riservato ai giovanissimi e promosso in collaborazione con Il Tirreno (Teatro Goldoni, ore 17.30). Tra gli appuntamenti da non perdere, anche la rassegna letteraria “Antani Libri. Come se fosse una presentazione”, un vero e proprio festival nel festival a cura di Paolo Maggioni, giornalista di Rainews24 e autore del noir “La calda estate del Commissario Casablanca” (SEM – Feltrinelli, 2022). In sala Galliano un ciclo di appuntamenti con i migliori comici, umoristi e virtuosi della pagina, alla scoperta dei

volumi più divertenti e geniali di questi ultimi anni.

“Antani. Comicità e satira come se fosse”, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia, è un progetto di Fondazione Livorno. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune di Livorno e Teatro Goldoni e si avvale del patrocinio di Regione Toscana, media partner Il Tirreno. Il festival è una produzione di Elastica, sponsor Castagneto Banca 1910, sponsor tecnico Del Carlo Catering.

