Domenica la musica di Calliope al Museo Fattori per “Melodie su tela”
Prosegue Melodie su tela la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura con eventi musicali e teatrali che trasformano la visita guidata a Villa Mimbelli in un percorso all'insegna delle arti
La rassegna si inserisce all’interno del calendario di iniziative collaterali alla mostra ed è a cura di coop Itinera in collaborazione con Agave e CoopCulture.
Domenica 14 dicembre alle ore 17.00 la delicata e potente voce di Calliope sarà protagonista del pomeriggio all’interno del museo, arricchendo con la propria presenza l’esperienza di visita in mostra.
Il costo di partecipazione all’evento è 3 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Calliope è il progetto di Giulia Agostini, cantautrice toscana classe ’94.
Dopo la laurea in filosofia, Giulia trascorre il 2022 tra il lavoro da bibliotecaria e le registrazioni del suo primo album. Sul finire dello stesso anno si esibisce sul palco del Rock Contest e inizia a portare in giro un live in trio, accompagnata da Andrea Scardigli al basso e Carlo Peveri alla batteria.
Nel 2023 si aggiudica la targa “Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento al Premio Bindi; nello stesso anno è finalista di Musica da Bere e della quattordicesima edizione di Music for Change. Nel 2024 vince Music Is The Best e prende le mosse la collaborazione con Panico Dischi, per cui esce a maggio 2025 il disco d’esordio “Immagini sensibili”
Ricordiamo anche le visite guidate a partenza garantita che si rinnovano ogni settimana:
VENERDÌ 12 DICEMBRE
– ore 17:30, Museo Fattori – visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra).
SABATO 13 DICEMBRE e DOMENICA 14 DICEMBRE
– h 11.00 e 17:30, Museo Fattori – visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra)
– domenica 14 dicembre, in occasione di Melodie su tela, la visita guidata delle 17:30 è anticipata alle ore 17.00.
Info e prenotazioni
Museo civico “Giovanni Fattori”
Via San Jacopo in Acquaviva, 65, Livorno
0586 824607
[email protected]
www.museofattori.livorno.it
Accessibilità: [email protected]
Servizi educativi: [email protected]
Visite guidate: € 3 a persona oltre al biglietto d’ingresso; [email protected]
