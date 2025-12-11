Domenica la musica di Calliope al Museo Fattori per “Melodie su tela”

Prosegue Melodie su tela la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura con eventi musicali e teatrali che trasformano la visita guidata a Villa Mimbelli in un percorso all'insegna delle arti

Prosegue Melodie su tela la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura con eventi musicali e teatrali che trasformano la visita guidata a Villa Mimbelli in un percorso all’insegna delle arti.

La rassegna si inserisce all’interno del calendario di iniziative collaterali alla mostra ed è a cura di coop Itinera in collaborazione con Agave e CoopCulture.

Domenica 14 dicembre alle ore 17.00 la delicata e potente voce di Calliope sarà protagonista del pomeriggio all’interno del museo, arricchendo con la propria presenza l’esperienza di visita in mostra.

Il costo di partecipazione all’evento è 3 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra.​

Calliope è il progetto di Giulia Agostini, cantautrice toscana classe ’94.

Dopo la laurea in filosofia, Giulia trascorre il 2022 tra il lavoro da bibliotecaria e le registrazioni del suo primo album. Sul finire dello stesso anno si esibisce sul palco del Rock Contest e inizia a portare in giro un live in trio, accompagnata da Andrea Scardigli al basso e Carlo Peveri alla batteria.

Nel 2023 si aggiudica la targa “Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento al Premio Bindi; nello stesso anno è finalista di Musica da Bere e della quattordicesima edizione di Music for Change. Nel 2024 vince Music Is The Best e prende le mosse la collaborazione con Panico Dischi, per cui esce a maggio 2025 il disco d’esordio “Immagini sensibili”

Ricordiamo anche le visite guidate a partenza garantita che si rinnovano ogni settimana:

VENERDÌ 12 DICEMBRE

– ore 17:30, Museo Fattori – visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra).

SABATO 13 DICEMBRE e DOMENICA 14 DICEMBRE

– h 11.00 e 17:30, Museo Fattori – visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra)

– domenica 14 dicembre, in occasione di Melodie su tela, la visita guidata delle 17:30 è anticipata alle ore 17.00.

Info e prenotazioni

Museo civico “Giovanni Fattori”

Via San Jacopo in Acquaviva, 65, Livorno

0586 824607

[email protected]

www.museofattori.livorno.it

Accessibilità: [email protected]

Servizi educativi: [email protected]

Visite guidate: € 3 a persona oltre al biglietto d’ingresso; [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©