Aamps e Comune presentano gli operatori di quartiere

Già operativi, sono 68 in totale suddivisi in 15 aree e saranno riconoscibili dal cittadino perché indosseranno delle pettorine gialle con il ruolo. In più ogni pettorina riporterà la frase di personaggi conosciuti come Modigliani e Guerrazzi

Arrivano gli operatori di quartiere per una città sempre più pulita e attenta ai bisogni dei suoi cittadini. Sono stati presentati il 27 novembre nel corso di una conferenza stampa in Comune alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luca Salvetti, dell’amministratore unico di Aamps Rapahel Rossi, del direttore Raffaele Alessandri, e dell’organizzatore del nuovo servizio Andrea Valenti con la squadra formata da Michele Danzi, Massimo Loffredo, Massimo Cantini e Marina Casarosa. Già operativi, sono 68 in totale suddivisi in 15 aree a copertura di tutta la città. Saranno riconoscibili dal cittadino perché indosseranno delle pettorine con il ruolo. In più, ogni pettorina riporterà la frase di personaggi conosciuti come Modigliani e Guerrazzi.

notizia in aggiornamento

