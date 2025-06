Al mare sul Romito, torna la linea 20 gratuita e quest’anno parte dalla Rosa

Partendo da via Machiavelli e non più da via Pigafetta, l'autobus permetterà di raggiungere le discese a mare più belle del Romito tra le quali il Parco Marino del Boccale, Calafuria, Sassoscritto, Calignaia, Cala del Leone, Baia del Rogiolo, la Spiaggetta, Baia dei Paolieri, i Calloni, Lido del Chioma. Novità anche per le linee 15 e 21. Presentate da Comune e Autolinee Toscane le novità per il periodo estivo

di Martina Romeo

Con l’arrivo della stagione estiva cambiano, e aumentano, i servizi offerti da Autolinee Toscane. In collaborazione con il Comune di Livorno, AT ripropone la campagna “Al Mare in 20”, attiva dal 14 giugno al 14 settembre. La linea 20, che collegherà gli arenili della costa livornese tra Antignano e Chioma, sarà operativa il sabato e la domenica dalle 8 alle ” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2025/06/mare-in-20.jpg” alt=”” width=”256″ height=”192″ />20, anche a ferragosto. Il tutto in modo completamente gratuito. Come esposto dall’assessora alla Mobilità, Giovanna Cepparello, il servizio è stato istituito a seguito delle richieste dei ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno.

“Il trasporto locale sta andando benissimo, sia in quanto a vendita di biglietti che al numero di persone che ne fa utilizzo. Continueremo a monitorare e cercheremo di farlo funzionare sempre meglio”, sottolinea la Cepparello. Diversamente dallo scorso anno, la linea 20 partirà dal quartiere La Rosa, con la fermata in via Machiavelli, ogni 30 minuti circa, passando dai quartieri di Ardenza e Antignano. “Una novità importante perché La Rosa offre un buon numero di parcheggi e, soprattutto, perché permetterà la riduzione delle problematiche relative ai parcheggi nelle zone vicine alle discese a mare”. “La partenza della linea 20 dal quartiere La Rosa permetterà sicuramente di segnalare un aumento del bacino di utenza. – interviene Simone Talamucci che, con Riccardo Nannipieri, rappresenta Autolinee Toscane – Speriamo di andare incontro alle necessità dei vari utenti”.

I cambiamenti, però, non riguardano unicamente la linea 20. Nel trasporto pubblico locale a variare saranno anche la percorrenza e la frequenza delle linee 15 e 21. “La linea 15 è quella che subirà la modifica più sostanziale – continua Talamucci – che andrà a creare un percorso nord-sud tra tutta una serie di quartieri passanti anche per il centro”. La linea, infatti, sarà nuovamente in funzione nella zona artigianale del Picchianti, comprensiva di alcuni importanti poli ambulatori, e in una parte di zona residenziale. La vecchia linea 15, di conseguenza, prolungherà per la zona del Picchianti e raggiungerà la Stazione Centrale dopo aver transitato dal sottopasso de La Cigna e via Donnini. Prolungamenti previsti anche per la linea 21 (notturna) che, legata alla 22, inizierà a raggiungere Miramare – via Pigafetta, permettendo di arrivare così fino al quartiere di Antignano. Con la partenza del servizio estivo, come da alcuni anni a questa parte, anche le linee 16 e 18 arriveranno al mare. Un plauso per gli sviluppi del servizio di trasporto pubblico livornese non sono mancati anche dal Consiglio di Zona 5, le cui sollecitazioni hanno permesso parte del cambiamento. “Questi sviluppi sono importanti e fondamentali anche per il futuro, e lo dico da cittadino. – tiene a dichiarare il presidente del Consiglio di Zona 5, Marco Chimenti – Lo sforzo economico messo dal Comune di Livorno dietro a tutto ciò è ben visibile. Come rappresentanti della Zona 5, della zona sud di Livorno, siamo felici”. “Tutto questo è un vero e proprio esempio di buona collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale – interviene Daniela Marini, presidente dell’associazione Vivi Antignano – L’esigenza era sentita dai cittadini, soprattutto dalle donne, sin dall’istituzione dei Consigli di Zona. Aver risposto a questa esigenza, partita dal basso, è la dimostrazione di quanto sia attiva la collaborazione”. Da non dimenticare è che, in occasione del Giubileo, è stata resa gratuita anche la funicolare tutte le domeniche, ferragosto compreso, fino al 26 ottobre. Oltre a sconti e promozioni speciali riservati agli abbonati AT (per il Cavallino Matto, l’Acqua Village, l’Acquario di Livorno e molti altri), Autolinee Toscane propone continui vantaggi comunicati e diffusi attraverso i canali digitali dell’azienda e la pagina www.at-bus.it/it/scopri/promozioni-abbonati.

