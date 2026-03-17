Al parco di Kyra la prima fontana accessibile ai disabili

Tramite un post Facebook, Mario Bartoli ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che attraverso il Mare dei Ricordi hanno reso possibile questo progetto

Firmato in Comune l’atto di donazione di due nuovi giochi inclusivi per molla e di una fontana inclusiva che saranno presto collocati nel parco inclusivo di Kyra ad Antignano. La fontana rappresenta un traguardo importante poiché sarà la prima fontana pubblica accessibile ai disabili presente in città. Tramite un post Facebook, Mario Bartoli ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che attraverso il Mare dei Ricordi hanno reso possibile questo progetto, contribuendo a rendere il parco un luogo sempre più accogliente e inclusivo per tutti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©