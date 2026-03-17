Al parco di Kyra la prima fontana accessibile ai disabili
Tramite un post Facebook, Mario Bartoli ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che attraverso il Mare dei Ricordi hanno reso possibile questo progetto
Firmato in Comune l’atto di donazione di due nuovi giochi inclusivi per molla e di una fontana inclusiva che saranno presto collocati nel parco inclusivo di Kyra ad Antignano. La fontana rappresenta un traguardo importante poiché sarà la prima fontana pubblica accessibile ai disabili presente in città. Tramite un post Facebook, Mario Bartoli ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che attraverso il Mare dei Ricordi hanno reso possibile questo progetto, contribuendo a rendere il parco un luogo sempre più accogliente e inclusivo per tutti.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.