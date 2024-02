Benvenuta Miriam, fiocco rosa alla Svs

Il fiocco rosa appeso dalla Svs all'ingresso della sede di via San Giovanni

Per festeggiare il lieto evento i colleghi dei neo genitori Jessica e Francesco hanno appeso un fiocco rosa all'ingresso della sede di via San Giovanni e hanno fatto recapitare ad Ostetricia un omaggio floreale

Fiocco rosa alla Svs. Domenica 4 febbraio è nata Miriam, 4.370 grammi, la figlia di Jessica e Francesco. Entrambi soccorritori di livello avanzato, fanno parte della grande famiglia della Svs rispettivamente da 7 e 14 anni. Per festeggiare il lieto evento i colleghi hanno appeso un fiocco rosa all’ingresso della sede di via San Giovanni e hanno fatto recapitare ad Ostetricia un omaggio floreale. “Ringrazio tutta l’associazione per l’affetto e la vicinanza dimostrata – spiega Jessica che ringraziamo per la disponibilità – e tutto il reparto di ostetricia e ginecologia per il sostegno. Non è stato un parto facile”. Congratulazioni ai neo genitori anche da parte della redazione di QuiLivorno.it.

