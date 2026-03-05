Collesalvetti inaugura i primi due murales

Le due opere, realizzate dall'artista Francesco Spanò in arte Ninjart, segnano l'inizio di un percorso di riqualificazione urbana e sociale del territorio colligiano. L'assessore Susini: "Vogliamo veicolare messaggi sociali profondi attraverso il linguaggio immediato della street art". La cittadinanza è invitata a partecipare

Il territorio di Collesalvetti accoglie nuovi linguaggi rigenerando i propri spazi grazie alla creatività: nelle giornate di venerdì 13 e mercoledì 25 marzo, verranno ufficialmente inaugurati i primi due murales realizzati dall’artista Francesco Spanò in arte Ninjart, opere che segnano l’inizio di un percorso di riqualificazione urbana e sociale. Le cerimonie vedranno come protagonisti assoluti i più giovani, simbolo del futuro della nostra comunità. Venerdì 13 marzo ore 10.00 inaugurazione del primo murale a Collesalvetti, via Garibaldi (Parco “Mario Giusti”) alla presenza della Scuola Primaria “Nazario Sauro”. Mercoledì 25 marzo ore 10.30 taglio del nastro per la seconda opera in piazza Macchi a Vicarello, con la partecipazione della Scuola Primaria “Cesare Marcacci”. “L’iniziativa – ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Susini – non si limita a un semplice intervento estetico, ma si inserisce in un progetto di ampio respiro volto a trasformare spazi inutilizzati o da riqualificare in vere e proprie gallerie a cielo aperto. L’operazione mira innanzitutto a veicolare messaggi sociali profondi attraverso il linguaggio immediato della street art, promuovendo l’educazione e i valori civici. Al contempo, le opere intendono valorizzare l’identità e la memoria collettiva mettendo in risalto personaggi famosi che hanno segnato la storia e la cultura, offrendo così nuovi spunti di riflessione ai cittadini. Il tutto si traduce in un’importante azione di rigenerazione urbana, capace di restituire decoro e bellezza ad aree del territorio spesso trascurate, trasformandole in punti di ritrovo vivi e significativi”. La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere questo momento di festa.

