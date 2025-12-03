Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Gli studenti incontrano le aziende agli Hangar Creativi

Mercoledì 3 Dicembre 2025 — 16:02

La terza edizione “Dall'idea al prodotto, le eccellenze livornesi”, promossa dal Comune, ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole medie superiori

Si è svolta agli Hangar Creativi la terza edizione “Dall’idea al prodotto, le eccellenze livornesi” a cui hanno partecipato dieci aziende livornesi e studenti delle scuole superiori cittadine. La giornata, promossa dal Comune di Livorno, ha avuto lo scopo di mettere in contatto gli studenti delle scuole medie superiori livornesi e della provincia con alcune delle aziende più dinamiche della nostra città per conoscerne la storia, lo sviluppo attuale e per avere informazioni direttamente dalle aziende delle opportunità di impiego e professionali offerte. Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore con delega alle Politiche del lavoro Federico Mirabelli hanno introdotto l’evento e consegnato pergamene celebrative alle aziende.

Le aziende 

LTA Cooking School
Giu.di.co. Bio
Laviosa
Pleiades Homes
Seares
Gas and Heat
Centro Interuniversitario di Biologia Marina
Sillabe Casa Editrice
Acquario di Livorno
D-Marin

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.