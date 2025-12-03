Gli studenti incontrano le aziende agli Hangar Creativi
La terza edizione “Dall'idea al prodotto, le eccellenze livornesi”, promossa dal Comune, ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole medie superiori
Si è svolta agli Hangar Creativi la terza edizione “Dall’idea al prodotto, le eccellenze livornesi” a cui hanno partecipato dieci aziende livornesi e studenti delle scuole superiori cittadine. La giornata, promossa dal Comune di Livorno, ha avuto lo scopo di mettere in contatto gli studenti delle scuole medie superiori livornesi e della provincia con alcune delle aziende più dinamiche della nostra città per conoscerne la storia, lo sviluppo attuale e per avere informazioni direttamente dalle aziende delle opportunità di impiego e professionali offerte. Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore con delega alle Politiche del lavoro Federico Mirabelli hanno introdotto l’evento e consegnato pergamene celebrative alle aziende.
Le aziende
LTA Cooking School
Giu.di.co. Bio
Laviosa
Pleiades Homes
Seares
Gas and Heat
Centro Interuniversitario di Biologia Marina
Sillabe Casa Editrice
Acquario di Livorno
D-Marin
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.