Il nuovo gioco al Parco Masini a Colline è in “preordine”

Buone notizie per gli abitanti di Colline e, soprattutto, per tutti i bambini e le bambine del quartiere, e non, che a breve riavranno il loro gioco nuovo al Parco Masini in via Don Bosco dopo quello andato a fuoco il 6 dicembre 2023. Il nuovo gioco è infatti in “preordine”. Dal momento dell’efficacia della determina, l’impresa stima poco più di un mese per la produzione e l’avvio del montaggio. Il nuovo gioco al Parco Masini rientra in un progetto redatto dall’ufficio Progettazione e Qualificazione spazi pubblici e approvato dalla Giunta comunale che riguarda anche il rinnovamento del parco di Quercianella, del gioco in via Masini, del ponte tibetano all’Acquario e una sistemata in piazza Attias.

