L’antica oliveta di villa Maurogordato è tornata in produzione dopo due anni di lavori

"La natura ha trionfato, tutti gli olivi sono tornati a dare i frutti. E' in arrivo l'olio villa di Maurogoardato e tra qualche giorno ve lo faremo assaggiare" esclama entusiasta il presidente di Reset Giuseppe Pera che ieri, insieme ai volontari dell'associazione Sergio Marras e Emilio Rossini, alla direttrice Roselli e al botanico Borzatti, ha raccolto le prime 7 cassette di olive

Dopo due anni di lavori l’antica oliveta di villa Maurogordato è ritornata in produzione. Ieri 7 ottobre il presidente di Reset Giuseppe Pera, insieme ai volontari dell’associazione Sergio Marras e Emilio Rossini, alla direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Anna Roselli e al botanico del Museo Antonio Borzatti, che ha individuato l’area da ripulire per far (ri)nascere l’oliveta, ha raccolto le prime 7 cassette di olive. “E’ in arrivo l’olio villa di Maurogoardato. In settimana ci sarà la frangitura e tra qualche giorno ve lo faremo anche assaggiare”, esclama un entusiasta Pera che prosegue: “Abbiamo iniziato con l’eliminazione delle erbe infestanti seguita da una magistrale potatura. Non è rimasto che aspettare e dopo solo un anno la natura ha trionfato e tutti gli olivi sono tornati a dare i frutti. Abbiamo festeggiato con la prima cassetta, sotto il cartello che sanciva un patto di collaborazione tra Provincia di Livorno, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Reset. Queste sono le storie belle che ci piace raccontarvi”.

