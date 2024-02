Nuovo record di nascite a Ostetricia, 11 in 37 ore

Un ringraziamento a tutte le mamme per la disponibilità e al primario Sergio Abate. Presenti nella foto l'ostetrica Alessandra Lanzoni e la ginecologa Ilaria Guiggi

Instancabile il lavoro di tutto il personale del reparto nell'arco dei 6 turni. Un caloroso benvenuto a tutti i nuovi nati

Nuovo record di nascite a Ostetricia: 11 in 37 ore. Nella notte fra il 18 e 19 febbraio alle 4.36 il primo parto, alle 18.25 del 20 febbraio l’ultimo per un totale di 10 parti di cui uno gemellare: 6 femmine e 5 maschi. Instancabile il lavoro di tutto il personale del reparto nell’arco dei 6 turni. Un caloroso benvenuto a Nilde e Giulio, gemelli, Armando, Maria, Mathias, Alisya, Nora Sandra, Lucio, Sole, Lia e Raffaele Baolong. E un ringraziamento per la disponibilità a tutte le mamme e al reparto guidato dal primario Abate.

