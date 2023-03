Partorisce in casa grazie alla squadra della Svs

A chiamare il 112 è stata la partoriente. Il bambino, un bel maschietto, è nato all'interno dell'appartamento grazie all'intervento dello staff medico-sanitario della Svs intervenuto prontamente con una squadra dei vigili del fuoco. In ausilio anche un'ambulanza della Croce Rossa di Livorno

Una donna, italiana di età compresa tra i 20 e 30 anni, ha partorito all’interno del suo appartamento, in centro a Livorno, grazie al pronto intervento della squadra Svs intervenuta sul posto con un medico del 118. All’interno delle quattro mura, in ausilio alla Pubblica Assistenza, anche un’ambulanza ordinaria della Croce Rossa e i vigili del fuoco che, da via Campania, sono stati allertati, come da procedura, dalla centrale operativa del numero unico di emergenza qualora la donna non fosse stata in grado di poter aprire la porta ai soccorritori. È stata proprio la partoriente a chiamare i soccorsi.

Il parto è avvenuto così all’interno della casa della donna. Proprio qui, infatti, è avvenuto il taglio del cordone ombelicale effettuato dallo staff medico della Svs. La signora ha quindi dato alla luce un bel maschietto. Mamma e figlio sono stati poi accompagnati in ospedale dall’ambulanza con medico a bordo della Svs e infine trasferiti all’interno del reparto di ostetricia.

