Piazza Mazzini fa festa e centra l’obiettivo: donerà un defibrillatore al quartiere

Raccolti 1.100 € ai quali si aggiungono i 500 € donati da Uniport. Il Ccn Borgo ringrazia il presidente De Filicaia e tutti i lavoratori della cooperativa che hanno apprezzato e sostenuto l'evento, i 165 partecipanti e tutte le attività

Una tavola lunga 165 persone, buon cibo, risate e, per chiudere la serata, i balli di gruppo. In piazza Mazzini, lato Obelisco, il 9 settembre si è svolta la seconda edizione della Cena di quartiere 2026 ed è stata un successo. L’iniziativa, organizzata dalle attività di ristorazione della piazza insieme al Ccn Borgo, ha riunito residenti e assidui frequentatori della zona in una serata all’insegna della convivialità e dello stare insieme. Un appuntamento che ha confermato il legame tra le attività commerciali e il quartiere, con i ristoratori che hanno scelto di chiudere i propri locali per dedicarsi completamente alla serata. Ma oltre all’allegria c’è anche un obiettivo concreto: raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore da posizionare in piazza Mazzini. Il ricavato della cena ha raggiunto quota 1.100 euro. A questa cifra si è aggiunta la importante donazione di 500 euro di Uniport per un totale di 1.600 euro destinati al progetto. Il Ccn Borgo ringrazia il presidente Yari De Filicaia e tutti i lavoratori della cooperativa che hanno apprezzato l’iniziativa e hanno deciso di sostenerla. Un grazie è andato anche a tutti i 165 partecipanti e alle attività che hanno reso possibile la serata: Kiru’ Bistrot, Jhonny Paranza, Stuzzicheria di Mare, Si Va da Wydia e Bar Sirena.

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