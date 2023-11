Premio Cuore a 21 adolescenti

Il gruppo dei 21 ragazzi premiati al Circolo Ufficiali in via San Jacopo in Acquaviva

Giunto quest'anno alla settima edizione, il Premio Cuore è dedicato a ragazzi e ragazze minorenni che si distinguono per disponibilità e generosità verso il prossimo nel mondo del sociale e del volontariato. L'organizzatrice Eroico: "Sono ragazzi che hanno un cuore"

Al Circolo Ufficiali in via San Jacopo in Acquaviva domenica 19 novembre si è svolto il Premio Cuore dedicato a ragazzi e ragazze minorenni che, come spiega l’organizzatrice Giulia Eroico, si distinguono per disponibilità e generosità verso il prossimo nel mondo del sociale e del volontariato. “Giunto quest’anno alla settima edizione – spiega Eroico – l’idea mi è venuta pensando a tutto quello che, purtroppo, capita di brutto nel mondo: perché mettere in risalto solo le cose negative e non quelle positive? Ad ogni edizione premiamo giovani e giovanissimi che hanno un cuore, per l’appunto, da qui l’idea di chiamarlo Premio Cuore. “. I ragazzi premiati quest’anno provengono da varie associazioni cittadine: Svs, Croce Rossa, Misericordia di Livorno, Cisom, associazione San Simone, associazione Eppur si muove, parrocchia di San Paisio Neamt e sono (in ordine alfabetico): Ngozi Joy Agwabiri, Olimpia Baggiani, Anmol Barbini, Gaia Busiello, Stefy Bregu, Sara Calfa, Michelle Faraoni, Irene Galia, Desiree Grella, Elton Kalemi, Vittoria Masoni, Eleonora Mazzoni, Gaia Porciani, Nicolas Porrella, Noemi Sabatini, Daniele Saliu, Sara Salvini, Tommaso Savarese, Greta Scola, Krystyna Shchehlovoska, Lorenzo Uruci. La premiazione si è svolta alla presenza del comandante del Circolo Massimo Perrone, dell’ammiraglio Lorenzano Di Renzo, dell’assessore Rocco Garufo, del vicepresidente della Provincia Pietro Caruso e del direttore dell’ospedale Luca Carneglia.

