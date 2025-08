Regala un libro e dona un sorriso, Alessandra lascia un libro a Effetto Venezia

La copertina del libro lasciato da Alessandra sul ponte dei Domenicani in via Borra

Il “libro libero” di Alessandra cattura l’attenzione di una passante: “Penso sia una bella iniziativa per promuovere la lettura attraverso una biblioteca a cielo aperto”

Il gruppo Facebook si chiama Regala un libro e dona un sorriso e in questi giorni ha partecipato all’iniziativa una livornese. “Consiste nel lasciare un proprio libro in omaggio ovunque sul territorio italiano – spiega Alessandra, che ringraziamo per la disponibilità – Penso sia una bella iniziativa per promuovere la lettura attraverso una biblioteca a cielo aperto”. Alessandra ha deciso di portare il suo libro nel quartiere Venezia durante Effetto Venezia e dopo averlo lasciato in via Borra, all’altezza del ponte dei Domenicani, ha informato il gruppo spiegando che in questi giorni c’è “una kermesse lungo i fossi che rimandano alle atmosfere tipiche della città veneta e ci sarà un bel passaggio di gente. Speriamo bene”. Detto, fatto. Il suo “libro libero” ha catturato l’attenzione di una passante, Anna di Vicenza, che ha informato a sua volta del ritrovamento dicendo di aver quasi pianto quando se lo è trovato davanti. In fondo, la copertina conteneva due messaggi precisi: “Mi ha trovato e ora sono un regalo per te. Buona lettura”. Altrimenti “Se non ti interessa lasciami qui affinché io possa continuare il mio viaggio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©