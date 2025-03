Riapre il parco di Villa Rodocanacchi e per la prima volta con una joelette

Sabato 8 marzo, alle ore 15, Reset riapre alle visite il parco di Villa Rodocanacchi a Monterotondo. “Riapriamo il parco con tante belle novità – spiega il presidente di Reset Giuseppe Pera – La più importante forse è la presenza di una Joelette, messa a disposizione dal Club Alpino Italiano di Livorno, che permetterà alle persone con difficoltà motorie di fare il percorso. La Joelette sarà condotta da quattro persone del Cai, formate per questo tipo di assistenza, ed è possibile prenotarla contattando Massimiliano Scavo al 347 6045212“. Quello che vedrete sabato sarà un percorso rinnovato, impreziosito dalla fioritura delle bellissime anemoni viola nel giardino circolare presente davanti al cancello di ingresso della Villa. Nel corso della passeggiata nella natura sarà possibile ammirare il mulino, il laghetto, l’antico pozzo settecentesco, l’isolotto ricostruito e la fontana ritrovata per un totale di 3 km e 1 ora e mezza circa di durata. “Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare – conclude Pera – cercheremo ora di tenere aperto il parco il più possibile per consentire al maggior numero possibile di cittadini di visitare questa meraviglia”. Ingresso gratuito.

