Riparte la Linea 20, da Antignano a Chioma autobus gratuito per andare al mare

Foto Autolinee Toscane

Per il secondo anno consecutivo, ogni domenica fino a domenica 15 settembre (Ferragosto compreso), dalle 8.00 alle 20.00, sarà possibile salire sull'autobus gratuitamente. Partenza e capolinea in via Pigafetta ad Antignano

Riparte la LINEA 20 di Autolinee Toscane. Per il secondo anno consecutivo, ogni domenica fino a domenica 15 settembre (Ferragosto compreso), dalle 8.00 alle 20.00, sarà possibile salire sull’autobus gratuitamente da Antignano a Chioma. L’iniziativa nasce da un’idea degli studenti della Commissione Ambiente e Mobilità 2022. La tratta, con capolinea in via Pigafetta ad Antignano, prevede le seguenti fermate: Parco Marino del Boccale; Calafuria; Sassoscritto; Calignaia; Cala del Leone; Baia del Rogiolo; La Spiaggetta; Baia dei Paolieri; I Calloni e infine Lido del Chioma.

Condividi:

Riproduzione riservata ©