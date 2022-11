La presentazione ufficiale si è svolta in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale a cura del sindaco Luca Salvetti, del direttore tecnico Zen Club Maurizio Silvestri e dell'organizzatore della challenge, nonché campione di Ninja Warrior, Michele Silvestri

Si terrà a Livorno il 26 e 27 novembre la sesta edizione della gara internazionale di percorsi ad ostacoli Ninja Challenge, la disciplina che dovrebbe essere presente alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Livorno è tra i pionieri del nuovo sport a livello locale e nazionale.

La presentazione ufficiale si è svolta in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale a cura del sindaco Luca Salvetti, del direttore tecnico Zen Club Maurizio Silvestri e dell’organizzatore della challenge, nonché campione di Ninja Warrior, Michele Silvestri.

Presenti in sala il finalista dei campionati europei Valentino De Vanna ed una rappresentativa di atleti Ninja/ocr tra cui i livornesi Martina Lottini e Nicola Gini che, tra l’altro, abbiamo visto in azione alla trasmissione del Guinnes dei primati di Gerry Scotti.

L’evento sportivo si terrà appunto l’ultimo weekend di novembre presso la struttura indoor Ninja cave dello Zen Club in via Pera a Livorno.

E’ intanto in corso di progettazione l’allestimento di uno spazio apposito presso l’impianto della Bastia.

Alla Ninja Challenge parteciperà la rappresentativa inglese guidata da Bethany Lodge, prima donna al mondo (e per ora unica) ad aver vinto un torneo Ninja Warrior. E’ attesa inoltre una squadra dalla Francia. Per l’Italia, saranno presenti Sara Beggio, campionessa di Penthatlon ed una folta rappresentativa di atleti Ninja/ocr di tutte le età a partire dai 4 ai 53 anni.

Le gare prenderanno il via sabato 26 con il percorso dedicato esclusivamente ai bambini e avranno inizio la mattina alle 9,30 per concludersi attorno alle 16, premiazione compresa.

Le gare per adulti si terranno domenica 27 dalle ore 9,30 fino alle 17.

