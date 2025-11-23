Concerto lirico alla Bottega del Caffè

L’iniziativa avrà luogo sabato 29 novembre 2025 alle ore 17 alla Bottega del Caffè, in viale Caprera 35. Il concerto, organizzato dall’Associazione Lavoratori Comunali e dalla Corale “Pietro Mascagni”, sarà aperto al pubblico con ingresso a libero contributo. L’evento nasce dal meticoloso lavoro di ricerca della pianista Scilla Lenzi, che ha riportato alla luce spartiti e documenti di quattro musicisti italiani che, tra XIX e XX secolo, trovarono in Inghilterra un terreno fertile per la propria arte. I livornesi Ettore Fiori e Fabio Campana, oggi poco noti ma un tempo molto apprezzati per le loro romanze e opere liriche, vissero e lavorarono a Londra ricoprendo incarichi prestigiosi. Accanto a loro, il concerto omaggerà anche Francesco Paolo Tosti e Luigi Denza, compositori più conosciuti al grande pubblico e anch’essi protagonisti della vita musicale inglese. Questi quattro autori operarono nella capitale britannica per molti anni, spesso condividendo ruoli istituzionali e collaborazioni artistiche, in un clima di reciproco rispetto e cordialità. Il concerto, che vedrà protagonisti il soprano Rosa Perez Suarez e il basso Paolo Morelli, offrirà un viaggio musicale nelle romanze da salotto che accompagnarono le serate mondane europee di fine Ottocento. Sarà un’occasione preziosa per riscoprire melodie care ai nostri nonni e bisnonni e per approfondire la storia di artisti che contribuirono in modo significativo alla cultura musicale del loro tempo.

